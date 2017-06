Gjykata liron anëtarin e bandës së Durrësit

Indrit Taullai, një prej anëtarëve kryesor të bandës së Durrësit la qelinë pas vendimit të Gjykatës së Lartë. Kjo e fundit pranoi kërkesën për lirimin tij vetëm disa orë më parë, me argumentin se i dënuari ka probleme shëndetësore. Në vendim thuhet se Taullai, pasi vuan nga sëmundje e rëndë dhe se duhet të trajtohet në kushte spitalore, jashtë ambientit të burgut.

Anëtari i “Bandës së Durrësit”, Indrit Taullai i shpëtoi dënimit me “burg për jetë”, pas rekursit në Gjykatën e Lartë, e cila e transferoi atë në burgun e sigurisë së zakonshme në Durrës, prej nga ku edhe la qelinë disa orë më pas. Taullai i cili tashmë është dënuar nga gjykata me 25 vite burg, akuzohet për disa vepra penale.

“Banda e Durrësit”, ku ai bënte pjesë ka nisur të veprojë në qytetin bregdetar prej vitit 1998, kur Lulzim Berisha i cili gjithashtu është në liri me kusht në bashkëpunim me Plaurent Dervishaj, Adriatik Colin, Klodian Saliun dhe Ilir Xhungën vranë me armë zjarri Dritan Sallakun. Seria e vrasjeve vijoi edhe në pranverën e vitit 2006, ku u arrestuan shtatë persona, mes të cilëve katër të akuzuar si vrasës me pagesë.

29 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)