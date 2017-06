Kapen me armë, arrestohen dy persona në Shkodër

Dy persona në Shkodër janë kapur të armatosur, duke u vënë në prangat e policisë. Afrim Daku, 50 vjeç, banues në fshatin Dobraç në Shkodër, u arrestua pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij me të cilin po lëvizte, i’u gjet dhe u sekuestrua një pistoletë “Sig Saver P250”, me krehër me fishekë.

Gjithashtu u arrestua Anton Plepi, 21 vjeç, banues në fshatin Bardhaj në Shkodër, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, u gjet dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale një pistoletë “Zastava”.

Ndaj të ndaluarve materialet i kaluan Prokurorisë së Shkodrës për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit”.

29 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)