Një festë e madhe për të festuar 31-vjetorin e saj. Lindsay Lohan si gjithmonë do të bëjë ekstravaganten. Ajo është duke programuar një festë për ditëlindjen e saj në Mykonos të Greqisë me miqtë më të shtrenjtë. Ndërsa ka ftuar nëpërmjet rrjetit social “Twitter” Britney Spears, Paris Hilton dhe Beyonce, për të qenë dhe ato të pranishme. Por kjo nuk është e gjitha. Nëpërmjet “Twitter”, Lindsay ka shprehur gjithashtu dëshirën për bërë një film së bashku me Emma Stone.

29 qershor (gazeta-Shqip.com)