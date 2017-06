Ronaldo braktis Portugalinë për binjakët e tij të porsalindur…

“Hat-trick” i Cristiano Ronaldos, që bëhet babai i tre fëmijëve, pasi konfirmon lindjen e binjakëve nëpërmjet një nëne “surrogate” në Amerikë. Ylli i Real Madridit, Cristiano Ronaldo, konfirmoi se ishte bërë baba i dy djemve gjatë Kupës së Konfederatave.

Portugalia u eliminua nga turneu të mërkurën, duke vuajtur një humbje 3-0 me penallti kundër Kilit, pas një barazimi 0-0 të kohës së rregullt në Rusi. Ronaldo u pa i zhgënjyer, por konfirmoi lindjen e dy djemve të tij dhe se për këtë shkak do ta humbasë sfidën për vendin e tretë, të dielën.

“Isha në shërbim të ekipit kombëtar, si gjithmonë, me trup e me shpirt, edhe pse dy djemtë e mi kanë lindur, – shkroi ai në Facebook. – Për fat të keq, ne nuk e kemi arritur objektivin kryesor sportiv që dëshironim, por jam i sigurt se do të vazhdojmë t’u japim gëzim portugezëve. Presidenti i Federatës Portugeze të Futbollit dhe ekipi kombëtar sot kanë pasur një qëndrim, që më ka prekur dhe nuk do ta harroj. Unë jam shumë i lumtur që më në fund do të jem me fëmijët e mi për herë të parë”.

Djali i parë i Ronaldos, Cristiano Ronaldo Jr, mbushi shtatë vjeç në fillim të këtij muaji.