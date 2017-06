SHBA, kritere të reja për viza për qytetarët e 6 vendeve islamike

Administrata e Trump ka vendosur kritere të reja për dhënien e vizave për qytetarët e gjashtë vendeve me shumicë myslimane, duke u kërkuar “lidhje të ngushta familjare apo biznesi”.

Ky vendim vjen pasi Gjykata e Lartë ka vendosur të lërë në fuqi thirrjen e Presidentit për ata që kanë marrëdhënie familjare ose punojnë në SHBA. Person me lidhje të ngushtë konsiderohet prindi, bashkëshorti, fëmija, nusja, dhëndri, por përjashtohen gjyshërit, hallat apo nipat.

Sipas gjykatës, do të ndalohet udhëtimi për personat që nuk kanë asnjë lidhje me SHBA-në. Kjo çështje do të shqyrtohet përfundimisht nga Gjykata Supreme në muajin tetor, ndërsa gjykata të tjera më të vogla e kanë bllokuar urdhrin.

Ai ndalon dhënien e vizave për udhëtarët nga vendet myslimane për 90 ditë dhe pezullon programin për refugjatët për një periudhe katërmujore. Trump e argumentoi urdhrin me nevojën për të ndalur hyrjen e terroristëve në SHBA, por kritikët e shohin atë si ndalim ndaj myslimanëve.

29 qershor (gazeta-Shqip.com)