Ther gruan shtatzënë dhe i merr fëmijën nga barku, arrestohet 27-vjeçarja

Një femër braziliane është arrestuar për vrasjen e një gruaje 8 muajshe shtatzënë dhe se ia kishte hequr fëmijë e palindur nga barku dhe e kishte marrë në shtëpi.

Suelen Coimbra do Carmo, 27 vjeçe, thuhet se e ka joshur nënën shtatzënë Naiara Silva Costa, 22, vjeçe duke e ftuar në shtëpinë e saj, me premtimin se do i dhuronte disa çanta me rroba dhe pajisje të reja për foshnjën e palindur.

Fillimisht thuhet se ajo e ka droguar nënën shtatzënë, varur dhe më pas e ka therur duke i hapur barkun për t’i marrë foshjën. Fëmija nuk mbijetoi. Policia tha se Carmo e varrosi trupin e nënës shtatzënë n3 një gropë të cekët në oborrin e shtëpisë së saj në Goiânia të Brazilit. Foshnja u gjet i mbështjellur me rroba në një pellg me ujë, brenda shtëpisë.

29 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)