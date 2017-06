Ish-zv.ministri i Drejtësisë: Ja hapësirat ligjore që nuk e bëjnë Metën President

Ish-zv.ministër i Drejtësisë dhe ish-deputet socialist, Arben Isaraj, ka ndezur situatën politike duke e bërë jo vetëm tezë debati por edhe një basë ligjore, për foljen prej disa ditëve e mundësisë që deputetët socialistë të bojkotojnë seancën e betimit të Presidentit të ri të Republikës. Isaraj, në një status në faqen e tij në Facebook thekson se nëse shumica e deputetëve nuk paraqiten në seancë, Ilir Meta nuk betohet dot dhe nuk bëhet President.

Që të shkarkohesh nga President, më parë duhet të ngarkohesh si President*

Në një Kushtetutë të shkruar qartë në shqipen zyrtare, nuk është i nevojshëm sqarimi ligjor i njerëzisë. Do të mjaftonte leximi me qetësi dhe dashuri i dy neneve, si më poshtë të saj. Neni 88 i Kushtetutës(Ndryshuar me ligjin nr. 9904, datë 21.04.2008)1. Presidenti i Republikës, në çdo rast, zgjidhet për 5 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.

Mandati përfundon në të njëjtën datë të të njëjtit muaj të vitit të pestë NGA DATA E BETIMIT si President i Republikës. Mandati i Presidentit zgjatet vetëm në kohë lufte dhe për aq kohë sa vazhdon ajo.

2/1. Procedura për zgjedhjen e Presidentit fillon jo më vonë se 60 ditë para mbarimit të mandatit presidencial paraardhës. Kur mandati presidencial përfundon në gjashtë muajt që i paraprijnë fundit të mandatit të Kuvendit ekzistues, procedura për zgjedhjen e Presidentit fillon jo më vonë se 60 ditë para mbarimit të mandatit të Kuvendit.

Presidenti fillon në detyrë pasi bën betimin përpara kuvendit, por jo më parë së të ketë mbaruar mandati i Presidentit që largohet. Presidenti bën këtë betim:“Betohem se do t’i bindem Kushtetutës dhe ligjeve tëe vendit, do të respektoj të drejtat dhe liritë e shtetasve, do te mbroj pavarësinë e Republikës së Shqipërisë dhe do t’i shërbej interesit të përgjithshëm dhe përparimit të Popullit Shqiptar”. Presidenti mund të shtoje edhe: “Zoti me ndihmoftë!”. Presidenti që jep dorëheqjen para mbarimit tëmandatit të vet, nuk mund të kandidojë në zgjedhjen presidenciale që behet pas dorëheqjes së tij”.

Neni 91 i Kushtetutës1.

Kur Presidenti i Republikës është në pamundësi të përkohshme për të ushtruar funksionet e tij ose kur vendi i tij mbetet vakant, Kryetari i Kuvendit zë vendin dhe ushtron kompetencat e tij. Në rast se Presidenti nuk mund të ushtrojë detyrën për më shumë se 60 ditë, Kuvendi, me dy të tretat e të gjithë anëtarëve, vendos dërgimin e çështjes në Gjykatën Kushtetuese, e cila vërteton përfundimisht faktin e pamundësisë. Në rast të vërtetimit të pamundësisë, vendi i presidentit mbetet vakant dhe zgjedhja e Presidentit të ri fillon brenda 10 ditëve nga dita e vërtetimit të pamundësisë. Tani, lexuar si më sipër Kushtetutën dhe pa patur nevojën e sqaruesve ligjorë, kuptohet qartë se : Procedura kushtetuese (pika 2/1 e nenit 88) për zgjedhjen si President të ri të Republikës së Shqipërisë, të shtetasit shqiptar Ilir Meta, ka nisur. Procedura kushtetuese për zgjedhjen e shtetasit Ilir Meta si President i Republikës së Shqipërisë përfundon, me betimin e tij përpara Kuvendit të Shqipërisë. Afati i qëndrimit/mbarimit në detyrë të Presidentit të Republikës, nuk lidhet me datën e votimit në kuvend, por me datën e betimit në kuvend (pika 2, neni 88). Presidenti i ri i Republikës Ilir Meta, e fillon detyrën si i tillë, vetëm pasi bën betimin përpara Kuvendit (pika 3 neni 88). Mosbërja e betimit përpara Kuvendit si “shërbëtor i interesit të përgjithshëm” e bën të pamundur ngarkimin e detyrës si president të republikës, shtetasit Ilir Meta. Kur vendi i Presidentit mbetet vakant, për shkak të pamundësisë për tu betuar, zbatohet procedura kushtetuese e lejuar nga neni 91 i saj. Zoti e ndihmoftë Presidentin “në procedurë”, të betohet sipas Kushtetutës për tu ngarkuar si President në detyrë. Zoti na ndihmoftë, e të kemi Presidentin e betuar, që sipas Kushtetutës do të jetë shërbëtor i interesit të përgjithshëm të shqiptarëve.

*Terapi ligjore popullore:Nuk shkarkohesh nga një detyrë pa tu ngarkuar ajo detyrë. Se…. që të shkarkohesh, duhet të ngarkohesh, E që të ngarkohesh duhet të betohesh”.Mbetet për tu parë se kush nga deputetët mund të mungojnë në parlamentin që i ka mbaruar mandati dhe një pjesë e tyre nuk janë zgjedhur në Kuvendin e ri. Por dihet që deputetët e PD të larguar tashmë nga Basha, nuk do të kenë motivim për të marrë pjesë, pasi ata nuk e zgjodhën Ilir Metën. Votat për President, Meta i mori nga PS-jA e PDIU-ja. Nëse socialistët marrin vendim politik për të bojkotuar séancën, atëherë kuorumi nuk bëhet dhe kështu Ilir Meta nuk ekzekuton bazën ligjore për t’u bërë kryetar shteti. Por, sërish ngaqë mandati i Nishanit mbaron më 24 korrik, vendin e Presidentit përkohësisht e merr Ilir Meta deri në mbledhjen e Parlamentit të ri. Por gjithë kjo situatë mund të fusë vendin në një kaos institucional që ka kosto. Ajo që Isaraj paralajmëroi sot, tregon se kjo kosto mund të merret përsipër nga mazhoranca. Por mund të jetë dhe një shantazh si përgjigje ndaj sulmeve të Metës mbi PS-në në fushatë. Në fakt Isaraj, të gjithë fabulën e tij juridike e ka ngritur pasi Meta deklaroi se “nëse Rama e Basha mendojnë se kam shkelur Kushtetutën, le të më shkarkojnë”.Por Presidenti i zgjedhur ende nuk është ngarkuar me detyrën e re, pasi i tillë bëhet vetëm pas betimit në Kuvend. Dhe që Kuvendi të nisë mbledhjen, duhet të jenë prezent më shumë se 71 deputetë…

30 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)