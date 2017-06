Topalli: Basha ndihmoi Ramën, tani po merr peng PD-në

Deputetja e Partisë Demokratike, Jozefina Topalli, ka akuzuar Lulzim Bashën se po tenton të bëjë zgjedhje të manipuluara në garën për kreun e partisë që do të mbahen në 22 korrik.

Topalli tha se Basha i dha një ndihmë të madhe Ramës për të fituar në zgjedhjet e 25 qershorit, falë marrëveshjes së fshehtë dhe jo transparente.

Procesi për kreun e PD-së nuk është aspak serioz dhe transparent. Basha është katastrofa e PD-së, pasi po kërkon të grabitë një mandat drejtuesi dhe të mbajë peng patinë, – u shpreh Topalli. – Është zoti Basha ai që rrëzoi në gjunjë PD-në dhe Ramën të fitojë zgjedhjet, bashkëudhëtarin dhe mikun e tij orëve të vona të kësaj vere. Basha e deshi aq shumë, sa e bëri timonier”.

Topalli paralajmëroi se nëse nuk respektohet gara dhe demokracia e brendshme në PD, demokratët do të mbrojnë partinë.

“I bëj thirrje Z. Basha të ndërpresë pengmarrjen e PD-së para se të përballet me revoltën e demokratëve. U bëj thirrje gjithë demokratëve të mbrojnë partinë. Ky është vendimi i çdo strukture dhe çdo anëtari të kësaj partie. Është koha që të ngrihemi dhe të mbrojmë partinë dhe vlerat që na lidhin me këtë familje të madhe, – tha Topalli. – Ringritja e PD fillon me rrëzimin e Bashës, sepse po tentoni të shkelë procesin dhe nuk pranon barazi në garë, rregulla të drejta ë të paanshme”.

Sipas Topallit, “nga opozita e rreme, ne nuk mund të shkojmë në ringritje të rreme. I bëj thirrrje Bashës, të ndërpresë menjëherë paligjshmërinë dhe pengmarrjen e partisë para se të përballet me revoltën e demokratëve, i bëj thirrje të gjithë demokratëve të mbrojmë partinë nga pengmarrja, të refuzojmë grabitësit”.

30 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)