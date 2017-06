Veliaj: Kurseni ujin e pijshëm, ndëshkime për shpërdoruesit

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregohen të përgjegjshëm në përdorimin e ujit të pijshëm në këto ditë thatësire, si dhe ta kursejnë atë. Gjatë inspektimit të punimeve që po kryhen për përmirësimin e rrjetit të ujësjellës-kanalizimeve në Shkozë, Veliaj u shpreh se banorët e Tiranës duhet të bëjnë kujdes me ujin e pijshëm, pasi moti shumë i nxehtë dhe i thatë ka sjellë probleme në furnizimin me ujë.

“Po hyjmë në një periudhë shumë të nxehtë dhe thatësire, ndaj u kërkoj të gjithë banorëve që të tregojnë kujdes me ujin e pijshëm. Është e vërtetë, Tirana ka ujin e pijshëm më të lirë në të gjithë Shqipërinë, por kjo nuk është arsye që ta shpërdorojmë atë. Këtë thirrje ua drejtoj gjithë banorëve, edhe atyre që jetojnë në pjesë të tjera më të ulëta të Tiranës, pra më larg Dajtit, të cilët spërkasin me ujë rrugën, bahçen e tyre, trotuarin, lajnë tapetet, ujisin dhe vadisin me ujë të pijshëm, që të tregojnë pak më shumë kujdes. Kur secili tregon kujdes mbetet më shumë ujë për fqinjin, për nipat dhe mbesat, që e kanë ndoshta shtëpinë në një cep tjetër të Tiranës. Na duhet kujdes nga të gjithë”, tha Veliaj.

Ndërkaq, zona përballë ish-uzinës së Autotraktorëve, nga Shkoza e Sipërme deri në Lanabregas, do të ketë një rrjet të ri ujësjellësi dhe kanalizime të ujërave të zeza. Bashkia e Tiranës dhe UKT kanë nisur një nga investimet më të mëdha që do të sjellë përmirësim të cilësisë së shërbimit dhe të furnizimit me ujë të afro 4 mijë banorëve që jetojnë në një zonë që përbëhet nga familje të ardhura kryesisht nga rrethet. Kryebashkiaku Veliaj theksoi faktin se investimi do të ndikojë direkt si në furnizimin më të mirë me ujë të banorëve, ashtu edhe në menaxhimin e situatës së ujërave të zeza dhe të bardha në kohë shirash.

“Jam shumë i kënaqur që pas 27 vitesh ndërhyjmë në një zonë e cila nuk ka njohur investime prej vitesh. Është një zonë, e cila është populluar vitet e fundit, me banorë nga të gjitha anët e Shqipërisë, që me punën dhe djersën e tyre kanë bërë këto investime. Më vjen mirë që në pjesën më të madhe kemi ecur me legalizimet, po mbas legalizimeve duhet të vijë urbanizimi. Urbanizim nënkupton të paktën ujin. Uji është hapi i parë sepse pa ujë s’ka jetë. Pas ujit vjen asfalti, ndriçimi dhe të gjithë investimet e tjera të bashkisë”, tha Veliaj.

30 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)