Kreu i misionit të OSBE, Peter Taylor ka zhvilluar në takim me kryeministrin Edi Rama, ndërsa do të zhvillojë takime me të gjithë krerët e partive politike.

Në takimin me kryeministrin Rama, është diskutuar mbi reformën zgjedhore dhe procesin zgjedhor të sapo mbyllur në vendin tonë.

Takimi midis zt.Taylor dhe kryeministrit Rama është zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste.

30 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)