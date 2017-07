Me pushkë dhe cigare në duar, ata rrinë e kuvendojnë pranë një lisi të madh. Me veshje karakteristike të atyre viteve, ky grupim burrash nuk do ti shpëtonte vëmendjes së fotografit gjerman Friedrich Markgraf I cili në vitet 1924-1928 kaloi një pjesë të jetës në Shqipëri. Zona e Gramshit do ta tërhiqte artistin gjerman I cili ka një koleksion të rrallë fotosh nga udhëtimet në fshatrat e këtij vendi. Fotoja me titull “Burrat e Shënepremtes”, është realizuar në fshatin Lenie të rrethit të Gramshit. Markgraf ka realizuar një sërë fotosh të cilat na tregojnë sot jetën në këtë zonë para luftës së dytë botërore.

1 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)