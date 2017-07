Duka, nënkryetar i “Hat Trick” në UEFA

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka nderohet me një nga postet më të rëndësishme në UEFA, atë të nënkryetarit të Komitetit “Hattrick”. Numri 1 i federatës do të jetë një nga drejtuesit e Komitetit me buxhetin më të lartë në UEFA.

Ky organ menaxhon projektet më madhore që kanë federatat kombëtare të të gjitha vendeve në Europë, si dhe është një formë investimi i projekteve që UEFA ka krijuar që nga viti 2004 për të gjitha vendet anëtare. Lajmi bëhet i ditur edhe në faqen zyrtare të FSHF që ndër të tjera thekson: “Ky është një vlerësim i lartë në drejtim të kreut të futbollit për këtë përgjegjësi të re, duke marrë parasysh këtu edhe faktin që kryetarët dhe nën/kryetarët e Komiteteve të UEFA-s janë përgjithësisht, edhe anëtarë të Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s”.

Kjo nuk është hera e parë që Duka angazhohet në mekanizmat e institucionit më të lartë të futbollit europian pasi ai ka disa vite eksperiencë si zv/kryetar i Parë i Komiteteve ndër më të rëndësishmit të UEFA-s, Komiteti i Federatave Kombëtare, por edhe te Komiteti i Kompeticioneve të Ekipeve Kombëtare. Ai ka qenë qenë pjesë e tyre, dhe ku ndër vendimet kryesore që janë marrë ndër vite, spikat edhe vendimmarrja për zgjerimin e formatit të Europianit, me 24 skuadra, apo edhe krijimi i eventit që nis shumë shpejt mes skuadrave përfaqësuese, siç është “Nations League”, apo Kupa e Kombeve.

1 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)