Horoskopi – 1 korrik 2017

DASHI

Gjatë ditës së sotme asnjë event nuk mund të ndryshojë idetë tuaja, sepse do të ndiheni të sigurt në vetvete dhe në atë që dëshironi. Në punë është e mundur një diskutim por që do të dini si të përballeni.

DEMI

Këtë periudhë fantazia juaj do ju japë drejtim iniciativave tuaja. Në ambientin e punës fitoret do të jenë afër jush. Në aspektin afektiv partneri juaj do ju kërkojë më shumë vëmendje nga ana juaj.

BINJAKET

Do të kemi mundësi për eksperienca të reja duke gjetur stimuj të rinj. Në ambientin e punës do të do të jeni mjaft të kujdesshëm e produktiv njëkohësisht. Në aspektin afektiv do të reflektoni mbi çdo veprim tuajin.

GAFORRJA

Yjet do ju ndihmojnë për të gjetur një zgjidhje mbi një problem familjar. Në ambientin e punës të papritura të këndshme mund t’ju ndodhin sot. Në aspektin afektiv duhet të evitoni së gënjyeri partnerin pasi mund ta kuptojë.

LUANI

Duhet të bëni një zgjedhje të rëndësishme rreth një okazioni që do ju prezantohet në ambientin profesional duke kërkuar kështu një këshillë nga një mik i vjetër. Në aspektin afektiv do të kaloni momente të këndshme me partnerin.

VIRGJERESHA

Gjatë ditës së sotme do të ndiheni paksa të lodhur. Në punë do të kaloni mirë e nuk do të hasni asnjë vështirësi në përmbylljen e detyrave tuaja. Në aspektin afektiv nuk përjashtohen diskutimet sot.

PESHORJA

Do të dini ti drejtoni punët tuaj duke vlerësuar çdo gjë që do ju dalë përpara. Në aspektin afektiv do të diskutoni me partnerin mbi kokëfortësinë që e shoqëron. Një këshillë: evitoni së marri qëndrime.

AKREPI

Do të kaloni një ditë mjaft të këndshme sot si në ambientin profesional ashtu edhe në atë afektiv. Në punë do të mbyllni shumë gjëra që i kishit lënë pezull. Në aspektin afektiv zemra do ju rrahë fort nga një surprizë që do ju organizojë partneri.

SHIGJETARI

Idetë tuaja do të jenë të vlefshme e shumë të vlerësuara nga personat që ju rrethojnë. Në ambientin e punës gjatë kësaj periudhe duhet të keni kujdes e të mos ndiqni impulset tuaja. Në aspektin afektiv do të diskutoni me partnerin mbi një argument që e keni mjaft përzemër.

BRICJAPI

Në ambientin e punës nuk duhet të mposhteni nga mosbesimi pasi gjërat do të përmirësohen. Në aspektin afektiv do të keni mirëkuptimin e partnerit. Një këshillë: kini më shumë besim në vetvete.

UJORI

Do të tërhiqeni nga të rejat e fundit . Në ambientin e punës do ju duhet të ruani qetësinë, për të mos shkatërruar gjithçka që keni bërë deri më tani. Në aspektin afektiv do të keni mundësi të frekuentoni ambiente të reja duke takuar persona të rinj.

PESHQIT

Sot yjet ju sugjerojnë të evitoni konfliktet me personat që ju rrethojnë. Në ambientin e punës do të keni ide brilante që do të favorizojnë punën tuaj. Në aspektin afektiv do të kaloni një ditë mjaft të këndshme.