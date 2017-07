Katie Price, me një dekolte të rrezikshme nëpër rrugë

Me tanga dhe me një dekolte tepër të ekzagjeruar aq sa duket si personazhi “Gruaja mace”, ka zgjedhur të lançojë këngën e saj më të re “I got U”, e prezantuar në një nga lokalet e Londrës. Mamaja e pesë fëmijëve, ylli anglez është gjithnjë në qendër të vëmendjes për ekzagjerimet e saj. Por së fundi atë edhe e kanë gjobitur për shkak të parkimit të ndaluar.

