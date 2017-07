Kryeministri uron “mirëmëngjesi” me pamje nga Ksamili, ka dhe një lajm të mirë

Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur imazhe nga plazhi i Ksamilit për këtë mëngjes të shtune. Përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, ashtu siç tashmë e ka kthyer në traditë, Rama ka uruar mirëmëngjesi përmes një foto nga Ksamili.

Në mesazhin e tij, kreu i qeverisë thekson e Ksamili mbetet një prej destinacioneve më të preferuar të turistëve vendas dhe të huaj. Mes të tjerash ai jep edhe një lajm të mirë, ndërsa shton se edhe për këtë fakt në tre mujorin e parë të këtij viti, rritja ekonomike u shtua me 3.94%.

“Mirëmëngjesi dhe ju uroj një ditë të mbarë me këtë pamje fantastike nga plazhi i Ksamilit, një prej destinacioneve më të preferuara të turistëve vendas e të huaj, bashkë me lajmin inkurajues se turizmi vijon të jetë një prej faktorëve më të rëndësishëm të rritjes ekonomike që tre-mujorin e parë të këtij viti u shtua me +3.94%, ndërkohë që investimet e huaja për të njëjtën periudhë u rritën me +8%”, shkruan Rama.

1 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)