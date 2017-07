Lezhë, të miturit e armatosur vjedhin një vajzë

Tre të mitur kanë vjedhur cantën e një vajze në Lezhë, policai oi gjen me vete një pistoletë. Ngjarja ka ndodhur një ditë më parë , ku rreth orës 12:30, është marrë njoftim nga një shtetase se persona të panjohur nga ana e saj, i kanë vjedhur çantën e shpinës me sendet personale brenda.

Menjëherë pas njoftimit, është organizuar puna policore dhe janë identifikuar si autorë të kësaj vjedhje, 3 shtetasit e mitur E.M. 14 vjeç , banues në Lezhë, K.F. 14 vjeç, banues në Lezhë të cilët u arrestuan në flagrancë. Ndërsa shtetasi P.D. 14 vjeç , banues në Lezhë është shpallur në kërkim.

Në cilësinë e provës materiale u është gjetur dhe sekuestruar çanta e vjedhur e shtetases, si dhe gjatë kontrollit personal të ushtruar, shtetasit E.M. i është gjetur në çantën e tij , një pistoletë Ekol (simuluese zhurme) me krehër me 9 fishekë. Gjithashtu , nga veprimet hetimore të kryera , ka rezultuar , se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, dyshohet që janë autorë të 2 vjedhjeve të tjera të ndodhura në Lezhë.

1 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)