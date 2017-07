Llullaku huazohet nga Astana te Tobol

Azdren Llullaku largohet nga Astana vetëm 6 muaj pas nënshkrimit të një kontrate 2-vjeçare me klubin nga Kazakistani. Në fakt 29-vjeçari do të mbetet në pronësi të këtij klubi, pasi do të huazohet te Tobol po në Premier Leaguen Kazake.

Ky vendim i drejtuesve të klubit, të krijuar vetëm tetë vite më parë ,erdhi pas statistikave poshtë pritshmërive të sulmuesit të kombëtares shqiptare gjatë pjesës së parë të sezonit. Edhe pse është aktivizuar në 17 ndeshje në kampionat për një total prej 888 minutash, Llullaku ka mundur të realizoje vetëm një gol, atë në fitoren 3-1 ndaj Akzhayik, në javën e tretë.

Tobol, skuadra e re e Llullakut aktualisht renditet në vendin e 5-të me 25 pikë, 20 më pak se Astana kryesuese. Në katër javët e fundit ka pasur një ecuri negative me 3 humbje dhe një barazim, duke shënuar një e pësuar 5 gola. Llullaku e ka nisur karrierën në Itali ku është aktivizuar te disa skuadra të kategorive të ulëta, për të spikatur më pas te Gaz Metani në Rumani, ku gjatë pjesës së parë të sezonit të kaluar shënoi 20 gola. Pikërisht falë paraqitjes së jashtëzakonshme në Rumani mori ofertë nga Astana, ku u transferua në Janar të këtij viti.

Prej 4 vitesh Azdren Llullaku është pjesë e kombëtares shqiptare, megjithëse ka mundur të zbresë në fushë në vetëm 2 takime eliminatore për Rusi 2018 në fitoren 0-2 me Lihtensteinin dhe në disfatën 0-3 me Izraelin në Elbasan Arena.

1 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)