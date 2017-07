Patozi: Kandidoj për kryetar të PD nëse ka garë të lirë. Basha të dorëhiqet menjëherë

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Astrit Patozi në një deklaratë për mediat nga selia blu ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të Partisë Demokratike, duke u shprehur i sigurt për mbështetjen e mijëra demokratëve në të gjithë vendin.

Pasi e ka fajësuar për rezultatin dramatik të PD në këto zgjedhje, Patozi i ka kërkuar kreut aktual të PD, Lulzim Basha të dorëhiqet menjëherë, të largohet menjëherë nga zyra e tij dhe të hyjë në garë me kushte të barabarta.

“I shqetësuar për rezultatin dramatik të PD në zgjedhjet e 25 qershorit dhe duke pasur mbështetjen e mijëra demokratëve, jam këtu sot për të marrë të gjitha përgjegjësitë e mia. Deklaroj se jam i gatshëm të kandidoj për kryetar të PD nëse do të ketë garanci për zgjedhje të ndershme; dorëheqje të menjëhershme të Bashës, largimin e tij menjëherë nga zyra e PD bashkë me ekipin e tij; normalizimin e procesit të garës; sekretari u përgjithshëm duhet të marrë në dorë databazen e partisë; listat e zgjedhësve duhet t’u jepen kandidatëve jo më vonë se 5 dita nga data e zgjedhjeve; kanidatët të ketë kohë e nevojshme për të bërë fushatë. Ftoj Bashën të vendosë PD mbi interesat e tij. Jam gati të punoj me të për një garë reale. Me vendimin e tij të fundit, Basha synon grabitjen e mandatit në tavolinë”, tha mes të tjerash Patozi.

1 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)