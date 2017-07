Strasburgu i jep lamtumirën Helmut Kohl

Në Parlamentin Europian të Strasburgut iu dha lamtumira ish-kancelarit të Gjermanisë, Helmut Kohl: është një nga funeralët e parë të organizuar ndonjëherë nga Bashkimi Europian. Arkivoli mbërriti nga Gjermania i mbuluar vetëm nga një flamur europian. Të pranishëm ishin një numër i madh udhëheqësish dhe politikanësh ndërkombëtarë, ku mes tyre u shqua edhe ish-presidenti i SHBA-së, Bill Klinton.

Kancelarja gjermane, Angela Merkel, e vlerësoi lart figurën e Helmut Kohlit si kancelar i bashkimit të Gjermanisë. “Pa të unë nuk do të isha këtu.” Gjatë ceremonisë, Angela Merkel dëshironte veçanërisht të kujtonte veprën e Kohl për bashkimin e Gjermanisë. “Pa Kohl, jeta e miliona njerëzve që deri më 1990-n kanë jetuar përtej murit, do të ishte ndryshe, madje edhe imja. Sot nuk do të mund të isha këtu. Faleminderit për mundësinë që më ke dhënë. Tani na takon neve të vazhdojmë në rrugën tënde.”

Edhe Presidenti francez, Emmanuel Macron, e nderoi Kohlin si mikun e madh të Francës. “Ai donte të ndërtonte ura jo gardhe.” Presidenti francez kujtoi afrimin e dy vendeve në vitet ‘80 dhe miqësinë e Kohlit me presidentin francez, François Mitterrrand. “Helmut Kohl na dha dorën”, tha presidenti 39-vjeçar, duke theksuar se “për gjeneratën time, Helmut Kohl është pjesë e historisë europiane”.

