Vlorë, 29-vjeçarit i grabiten nën kërcënimin e armës 4 mijë euro

Një grabitje me armë ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes së djeshme në Vlorë. Policia raporton se ngjarja është regjistruar rreth orës 23:00, në lagjen “24 Maji” Vlorë, pranë vendit të quajtur “Ish-fusha e drurëve”.

Burimet raportojnë se një shtetas, në bashkëpunim me një tjetër, me anë të një automjeti tip Volkswagen Golf-5 dyshohet se nën kërcënimin e armës së zjarrit, pistoletë, i kanë vjedhur shtetasit A.B., 29 vjeç, banues në Vlorë, një sasi parash prej 4000 (katër mijë) eurosh dhe më pas janë larguar me shpejtësi.

Policia ka bërë të mundur identifikimin e njërit prej autorëve dhe po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për kapjen e tyre. Materialet u referuan në Prokurori për veprën penale “Vjedhja me armë, e kryer në bashkëpunim”.

1 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)