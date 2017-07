Horoskopi – 2 korrik 2017

DASHI

Keni zgjedhur rrugen me te veshtire per ti bere balle sulmeve te kolegeve. Jo gjithmone e drejta triumfon perballe servilizmit.

DEMI

Po ju ndodh shpesh qe duhet te riorganizoni diten tuaj per shkak te te papriturave qe ju dalin. Duhet te jeni disi me fleksibel karshi te tjereve.

BINJAKET

Edhe pse sot do te beni disa gabime te vogla gjate dites do te triumfojne gjerat e mira dhe positive. Ato do tju kthejne buzeqeshjen.

GAFORRJA

Sot nuk po I kushtoni rendesi asaj qe po ju thone familjaret dhe miqte. Si duket po mendoni per dicka tjeter qe ju shqeteson me shume.

LUANI

Nuk keni qene dhe aq disponibel kohet e fundit me te afermit tuaj. Ka persona qe ju kane qendruar prane ne momentet tuaja me te keqija.

VIRGJERESHA

Akoma nuk e keni kuptuar se kush jane interesat tuaja te verteta. Jeni duke u marre me gjera te parendesishme qe nuk kane asnje impakt tek ju.

PESHORJA

Po ecni mjaft mire drejt objektivave tuaja. Nese do te arrini te kaperceni disa pengesa te vogla atehere asgje s’mund tju ndale.

AKREPI

Nuk duhet te lejoni qe tensioni dhe stresi tju vene ne prove sot. Beni mire te ruani distancat me nje eprorin tuaj sepse gjerat mund te komplikohen.

SHIGJETARI

Nuk keni pse I shpallni lufte personave te caktuar sot sepse do tju pengonte ne projektet tuaja. Sidomos nese kjo gje ndodh per arsye te parendesishme. BRICJAPI

Jeni shperqendruar shume kohet e fundit dhe nuk po kuptoni se cfare doni ne te vertete. Mos u beni akoma me shume konfuze duke degjuar te tjeret.

UJORI

Jeni shume perpara te tjereve sot dhe do te lini qe dita te shkoje qete duke pritur qe personat e tjere te arrijne hapin tuaj.

PESHQIT

Sot mund tju kerkojne qe te ruani distancat por kjo gje nuk duhet tju shqetesoje. Me kalimin e kohes do te dini te vendosni pasi te keni vezhguar gjithcka.