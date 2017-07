‘Komunikimi javor’, Rama: Investime të mëdha në turizëm

Në komunikimin e kësaj jave, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ka potenciale të mëdha për turizëm. Ai deklaroi se do të bëhen investime në reja në këtë fushë, në mënyrë që të fuqizohet sa më shumë turizmi. Sipas tij, në sektorin e turizmit ndryshimet do të jenë rrënjësore.

“Ne do të financojmë edhe shumë më shumë në mandatin e dytë, duke filluar nga Muzeu Kombëtar, te Piramida dhe të tjera projekte për të fuqizuar turizmin kulturor.

Rilindja urbane do shtrihet si zgjerim i potencialeve turistike. Në hartën e turizmit do të hyjë edhe zona e Dibrës. Do të financojë rrugën e re Delvinë-Kardhiq. Do financojmë rrugën e re Milot-Lezhë.

Do financojmë rrugën e Thethit. Programi për rindërtim do injektojë një shumë të konsiderueshme paraje dhe do krijojë mijëra vende pune. Në sektorin e turizmit nuk keni parë asgjë akoma”, tha Rama.

2 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)