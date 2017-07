Rihanna zbulon ambicien e saj: Dua një çmim OSCAR

Ajo është një këngëtare shumë e suksesshme, por Rihanna ka zbuluar se ambicia e saj është që të fitojë një çmim OSCAR.

Së fundmi 29-vjeçarja ka luajtur një rol në filmin “Valerian And The City Of A Thousand Planets”.

Rihanna ka thënë për “The Sun” se do të donte shumë që të fitonte një çmim prestigjoz në botën e kinematografisë.

Deri më tani 29-vjeçarja ka fituar 8 çmime “Grammy” dhe shumë çmime të tjera, por ambicia e saj shkon edhe më larg.

“Do të doja shumë të merrja një çmim të tillë. E kush nuk do që t’i thonë se ka bërë një punë të mirë”, është shprehur këngëtarja.

2 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)