Thaçi nesër në Bruksel, takohet me Vuçiç: Shkëmbejmë idetë për fazën e re të dialogut

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili të hënën do të shkojë në Bruksel për t’u takuar me presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiç, ka shkruar në Facebook se në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, së bashku me zonjën Mogherini dhe presidentin e Serbisë, do të diskutojmë dhe shkëmbejmë idetë fillestare për mënyrën se si do të vazhdojë dialogu.

Thaçi me këtë rast ka ftuar partitë politike në Kosovë për unitet.

“Ky është vetëm takimi fillestar në këtë fazë të re të dialogut, që dëshmon përkushtimin tonë për normalizimin e plotë të marrëdhënieve fqinjësore me Serbinë, që është kriter kyç për anëtarësimin e Kosovës në BE dhe NATO.

Duke marrë në konsideratë detyrat e shumta që i presin institucionet e reja që duhet të krijohen pa humbur kohë, ftoj për unitet të gjitha partitë politike dhe institucionet e Republikës së Kosovës në të gjitha çështjet e interesit shtetëror.

Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pikërisht një çështje prioritare e interesit shtetëror, prandaj unë do të punoj me këmbëngulje që të jemi të bashkuar si institucione shtetërore dhe parti politike parlamentare pa përjashtim”, shkruan Thaçi në Facebook.

2 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)