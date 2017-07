Mediet në SHBA të zemëruara me videon e Trumpit kundër CNN

Presidenti i SHBA, Donald Trump ka shkaktuar zemërim te gazetarët, me një video të manipuluar dhe të postuar prej tij, në të cilën ai duket që godet me grushte logon e stacionit televiziv CNN. Edhe vetë radiostacioni dhe disa medie të mëdha të tjera si “Washington Post” e dënuan videon si thirrje për dhunë.

“E trishtueshme, po jo nën dinjitetin e këtij Presidenti”

Organizata amerikane “Reporters Committee for Freedom of the Press” (“Komiteti i reporterëve për lirinë e shtypit”) deklaroi:

“Ky tweet është nën dinjitetin e postit të Presidentit. Por është e trishtueshme, që nuk është nën dinjitetin e këtij Presidenti. Askush nuk duhet të kërcënohet me dhunë për shkak të punës që kryen (…). Liria e shtypit është një piketë e demokracisë sonë.”

“Committee to Protect Journalists” (Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve) paralajmëroi që të mos vihen në shënjestër gazetarë të veçantë apo medie të veçanta, pasi kjo “ushqen një ambjent, në të cilin kuptohen si të pranueshme ngacmimet e tjera dhe madje sulmet fizike.” Shprehjet e Trumpit mund “të inkurajojnë udhëheqësit autoritarë në të gjithë botën””, citon New York Times Courtney Radsch nga kjo organizatë amerikane.

Trumpi ka kohë që ka zënka me mediet dhe ditët e fundit i ka shtuar sulmet e tij. Veçanërisht ai ka goditur së fundi dy moderatorë të MSNBC – Mika Brzezinski dhe Joe Scarbarough si dhe CNN-in. Këtë stacion ai e akuzoi për “gazetari për plehra” dhe dërgoi me twitter të dielën videon – versionin e manipuluar të një regjistrimi, i cili tregon debutimin e tij në një show Wrestling.

Sulm i simuluar në “luftën e miliarderëve”

Në video, Trumpi rrëzon në tokë në kuadër të një ndeshjeje Wrestling një burrë dhe e rreh – por fytyra e viktimës megjithatë nuk shihet, në vend të fytyrës duket Logo e stacionit televiziv amerikan, CNN. Në fund të videos, në të cilën përsëritet disa herë skena e rrahjes, shfaqet logoja FNN dhe karakterizimi “Fraud News Network” (Rrjeti i Lajmeve të Mashtruesve).

Videoja origjinale nuk e përmbante logon e CNN dhe është xhiruar 10 vjet më parë. Videoja është xhiruar në kohën kur Trumpi qe rregullisht mysafir i njohur në lojëra spektakulare mundjeje. Viktima e supozuar është miku i Trumpit Vince McMahon, një organizator miliarder i aktiviteteve të famshme të Wrestling. Sulmi i simuluar u bë në kuadër të “Luftës së miliarderëve”, në të cilën dy mundës luftuan në ring në vend të Trumpit dhe McMahonit.

“Përpjekje për ta bërë armë skepticizmin”

Këshilltari i Sigurisë në Shtëpinë e Bardhë, Tom Bossert, e mbrojti videon. Ajo, sipas tij, flet për aftësinë e Presidentit për të komunikuar me njerëzit. Trumpi “rrihet” nga kanalet kabllore televizive dhe ka të drejtën që të reagojë ndaj sulmeve, tha Bossert. Senatori republikan Ben Sasse e pa këtë ndryshe: në CNN tha ai, ka një dallim midis një përgjigjeje të përshtatshme ndaj kritikave dhe “përpjekjes, për ta kthyer në armë skepticizmin”.

3 korrik 017 (gazeta-Shqip.com) / DW