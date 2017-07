Paloka: Ku ka debat ka demokraci. Zgjedhjet për kreun e PD do të jenë transparente

Paloka: Ku ka debat ka demokraci. Zgjedhjet për kreun e PD do...

Edi Paloka doli para mediave për të komunikuar edhe zyrtarisht vendimin e Kryesisë së Partisë Demokratike për zgjedhjet brenda saj.

Ai tha se është marrë vendim që në garë të jenë dy emra, Lulzim Basha dhe Eduart Selami.

Paloka tha se procesi i zgjedhjeve do të jetë transparent dhe nga ku do të fillojë ringritja e Partisë Demokratike. Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve lidhur me diskutimet e ashpra gjate mbledhjes së sotme, Paloka u shpreh se debati është shprehje e demokracisë.

Nënkryetari i PD tha se në mbledhjen e Kryesisë ka pasur një kërkesë për të bërë një analizë të humbjes së zgjedhjeve më 25 qershor.

“S’mund të bëjë Kryesia analizë të zgjedhjeve. Analizë do të ketë, ku do të dalin të gjitha përgjegjësitë e Bashës”, tha ai.

3 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)