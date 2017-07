Patozi në Top Story: Gara një farsë. Atë që i kërkoi Ramës, Basha s’e bën vetë

Kryesia e Partisë Demokratike vendosi që gara për kryetarin e kësaj partie të zhvillohet vetëm mes Lulzim Bashës dhe Eduart Selamit.

Ky vendim lë jashtë garës Astrit Patozin, që publikisht kishte shprehur vullnetin e tij për të kandiduar, por më parë, sipas tij, duheshin plotësuar disa kërkesa.

Emri i Astrit Patozit nuk është marrë në shqyrtim nga Kryesia, pasi siç ka thënë Edi Palokam Patozi nuk ka dorëzuar dokumentat. Vetë Patozi e quajti këtë qesharake.

Patozi thotë se nuk ka asnjë rregull që kërkonte dorëzimin e dokumenteve për t’u regjistruar në garë.

“Nuk ka qenë një rregull për këtë, dhe unë jam i bindur, por edhe nëse do të ishte, unë nuk do ta paraqisja. Kjo cështja dorëzove formularin apo jo është groteske. Kjo është finalizim i një vullneti për ta çuar drejt një farse elektorale që tani është ngjarje e sigurtë”, u shpreh ai.

Patozi e konsideroi këtë si “më keq sesa farsë”. Ai tha në Top Story përballë Sokol Ballës se do të vazhdojë së bashku me mbështetësit e tij përpjekjet për të futur procesin e zgjedhjes së kryetarit, sipas tij, në shinat statututore.

Astrit Patozi solli në kujtesë një fjalim të kreut të PD-së gjatë protestës së mbajtur në çadër, ku kërkonte largimin e Edi Ramës për t’u hapur rrugën, sipas tij, zgjedhjeve të lira dhe të ndershne.

“Atë që i kërkoi Ramës, Basha nuk e bëri vetë. Nuk u largua për të patur një garë. Ai duhet të japë dorëheqjen”, tha ai.

Patozi tha se ka patur përpjekje për marrëveshje nga ana e Bashës.

“Nuk kanë qenë të paktë njerëzit e zotit basha që më kanë propozuar që basha është i prirur që të ketë një marrëveshje dhe të vazhdojmë përpara. Nuk kam hyrë në këtë garë për ambicie personale për pushtet. Nuk kam patur kurrë një agjendë personale”, u shpreh ai.

Patozi: Sulme me pagesë në adresën time

Astrit Patozi akuzoi Lulzim Bashën se nuk do garë brenda Partisë Demokratike, pasi sipas tij, ai e di që nëse futet në një garë të barabartë del humbës prej saj.

Patozi foli për kërcënime në adresë të tij dhe përçoi një mesazh për Lulzim Bashën.

“Ka një ndërmarrje prej 30 personash. I jap këshillë që nuk më impresionohem fare nga sulmet online me pagesë në adresën time dhe kolegëve të mi dhe për këtë kam prova. Unë nuk impresionohem nga këto, pasi në 3 të mëngjesit apo të drekës unë dal vetëm në rrugët e Tiranës. E pakëndshme që në partinë time ka një teknologji kundër nesh”, tha ai.

Duke folur në Top Story me Sokol Ballën, Patozi e quajti farsë garën me Eduart Selamin, madje hodhi dyshime edhe në lidhje me kandidimin e këtij të fundit.

“Kandidati Selami duket se ka marrëveshje të heshtur me kryetarin e PD. Basha gjithmonë ka qenë në anën e tepsisë, unë kam qenë kundër”, tha ai.

3 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)