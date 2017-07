Të fshehësh sentimentalizmin

Një bisedë mbi filozofinë me studiuesin e filozofisë Lulzim Hoxha

Në Parisin e shekullit XXI, gjithë atë plejadë filozofësh e shkrimtarësh të një dy shekujve më parë mund ti gjesh në kafenetë që mbrëmjeve mbushen me biseda me filozofinë. Ka një kohë për filozofinë dhe ajo është gjithnjë në një tavolinë me pak alkool ose një filxhan çaj…Lulzim Hoxha e ka njohur këtë anë të Parisit, kur si student I antropologjisë filozofike kërkonte të gjente pikat e lidhjes mes të shkuarës dhe filozofisë në këtë qytet. Sot studiues I filozofisë, ai vjen më poshtë në një bisedë mbi rëndësinë e të jetuarit në një botë plot pyetje…

Ka lidhje mes muzikës dhe filozofisë?

Ka lidhje, për aq kohë sa muzika është një nga artet kryesore, kuptohet që çdo lloj arti ka edhe mendimin brenda. Për aq kohë sa ka mendim, kemi të bëjmë dhe me filozofi. Për sa i përket llojit të rrymës muzikore që dëgjojnë filozofët, kjo është një pyetje e komplikuar, pasi këtu futet dhe shija personale, apo mënyra sesi njeriu mendon. Ato që Niçe i quan diku si valët e mendimit, mënyra sesi çdokush pozicionohet…

Ju çfarë lloji muzike dëgjoni?

Rryma të ndryshme. Kam dëgjuar shpesh kohët e fundit bluz, por edhe xhaz. Kam eksploruar disa gjera interesante të bluzit afrikan kohët e fundit, që ka shumë elemente për ti dhënë muzikës së sotme europiane apo perëndimore.

Kërkohet të gjendet një përgjigje sot nga artet në përgjithësi tek muzika?

Ndoshta muzika e bën më të përbrendësueshme një mendim apo një përjetim të caktuar që njeriu mund të ketë brenda kokës së vetë. Pastaj muzika është dhe emocion. Niçja thotë diku që “ritmi është përpara fjalës”, kështu që edhe fjala në vetvete përmban ritëm, pasi gjithçka vjen nga tingulli , nga muzika. Ndoshta dhe mendimi është tingull.

Ka pyetje muzika?

Ndoshta më shumë muzika lidhet me përjetimin, një përjetim të caktuar. Me zgjimin e një emocioni që njeriu e ka brenda vetes dhe më pas e gjen këtë emocion të mishëruar në një muzikë të caktuar. Për aq kohë sa muzika ka të bëjë me mendimin edhe pyetje shtron. Eshtë e pashmangshme, pasi pyetjet janë pjesë e çdo elementi që ka të bëjë me natyrën njerëzore kështu që për aq kohë sa kemi mendim, kemi dhe pyetje.

Kërkon gjithnjë të gjesh diçka nga Niçja për t’i dhënë përgjigje pyetjeve. Flitet ende sot për të zezën në mënyrën sesi ky filozof e shihte realitetin. Por kaq vite më pas, çfarë na mëson Niçja sot?

Unë besoj se çdo njeri që ka një lloj pasioni, për çfarëdolloj artesh, Niçja është shumë pranë çdo lloj artisti. Nga mendimi Niçian sot kanë dalë shumë artistë, që kanë marrë shumë elementë nga mendimi I tij. Ai ka qenë një autor me influencë sidomos në letërsinë dhe kinemanë e shekullit XX. Eshtë një nga filozofët që ka qenë shumë pranë artistit, e ndoshta një nga filozofët që ka pasur më shumë shpirt artisti po ta krahasojmë me gjeneratën e filozofëve të fundit të shekullit 19-të. Eshtë një filozof që tenton të zbulojë disa aspekte të errëta apo të fshehura të natyrës njerëzore. Dhe arti të njëjtën gjë synon të bëjë. Disa përjetime që ne I kemi së brendshmi e na zgjohen papritur, kur dëgjojmë një muzikë klasike apo një muzikë të caktuar që na ushqen një lloj emocioni.

Niçja kërkonte t’i zbulonte këto përmes irracionales, apo balancave që kërkonte të gjente tek qenia njerëzore.

Në fakt ne sot I shohim gjërat si të mirëqena. Gjithçka që shohim në jetën e përditshme e shohim si të mirëqenë. Mirëpo nga kanë lindur këto gjëra, kush I ka shpikur këto gjëra dhe çfarë funksioni kanë pasur gjëra në fillimet e tyre. Duke kuptuar këtë pyetje ne kuptojmë dhe mënyrën sesi janë transformuar gjërat me kalimin e kohës. P.sh, pse shqiptarët sot kanë si shqetësim kryesor të përditshmërisë së tyre politikën. Ne e marrim si të mirëqenë këtë gjë. Mirëpo duke parë pak më tej, mund të dalin disa të vërteta të tjera….mund të dalin p.sh që shqiptarëve nuk u intereson fare politika dhe kjo është thjesht një fasadë që duhet ruajtur për maskën e jashtme, pasi të vërtetat e brendshme dalin krejt ndryshe. Pasi në qoftë se një popull merret gjithë kohën me politikë, ndoshta kjo fsheh diçka tjetër. Ndoshta fsheh faktin se këtij populli nuk i intereson fare politika në kuptimin e aktit politik. Si puna e kësaj të vërtete, mund të dalin e të vërteta të tjera në momentin kur hedhim pak dyshim mbi gjërat.

Duket sikur shpikja e filozofisë është një shpikje për të fshehur sentimentalizmin…?

Në fakt ka një lloj filozofie që përpiqet të shohë këtë anën e ngurtë njerëzore, irracionale, që mos t’i jepet shumë anës emocionale…Ka shumë raste ku filozofët janë akuzuar si njerëz pa emocione, njerëz të ngurtë, të cilët veprimit nuk I japin asnjë emocion, por vetëm racionalitet e mendim, megjithatë unë jam drejt një filozofie që Agambeni e quan Filozofia që animon gjërat. Filozofia që animon artet, ekonominë, politikën. Kemi të bëjmë me një lloj filozofie që I jep shpirt gjërave, dhe për aq kohë sa mendimi jonë është I pajisur me shpirtin mendues, ai ka një mundësinë që mund ti veshi këto gjëra me mendime shpirtërore e ndoshta dhe ti ringjalli.

Si shkuat ju tek filozofia?

Mendoj që përjetimin filozofik e kam pasur që në periudhën e adoleshencës kur rashë në kontakt me letërsinë, veçanërisht me letërsinë franceze, ekzistencializmin si Albert Kamy, Zhan Pol Sartër, mirëpo edhe Dostojevski ka pasur rol, pasi isha 17-18 vjeç kur lexova për herë të parë “Krim e ndëshkim”. Një nga personazhet që ka frymëzuar shumë libra e filma të tjerë është Rastonikovi, personazhi kryesor I “Krim e ndëshkim”. Kryesisht kam pasur tendencën që të pëlqejë më shumë figurën e antiheroit në librat që kam lexuar në gjimnaze. Personazhe si Mersoi apo Rastonikovi më kanë pëlqyer më shumë se personazhet heroike të letërsisë shqiptare të asaj kohe.

Të dy më duken dy personazhe ndryshe, shpesh dhe arrogantë?

Mua më kanë lënë mbresa pasi këta janë më të besueshëm se të gjithë këta personazhe të tjerë heroikë që në fund ia dalin mbanë gjithmonë. Fundi I këtyre dy personazheve është mishërimi I njeriut modern të sotëm. Unë besoj që edhe në shoqërinë shqiptare ka shumë Merso, apo Rastonikov, pasi sot jemi në këtë krizë vlerash që po përjeton tranzicioni jonë I pafund, dhe besoj që kjo krizë vlerash ka të bëjë e me një lloj krize identitare. Fundja të dy këta personazhe kanë një krizë identitare në vetvete.

Gjithnjë kam dyshuar tek sinqeriteti i Mersosë…?

Ndoshta tingëllon disi çuditshëm në pamje të parë kur e lexon se si një njeri mund të jetë kaq I ftohtë përballë faktit që ka humbur nënën, ai duhet të jetë krijesa më e trishtë në botë. Ky personazh është mishërimi I një figure në shoqërinë tonë, që njeriu do të bëjë kaq shumë gjëra në realitetin e tij të përditshëm saqë nuk ka kohë që të përjetojë emocionalisht faktet që I ndodhin në jetën e vetë. Kështu duke mos I jetuar emocionalisht, ai merr vesh vetëm fenomenin e vdekjes të së ëmës, e anën emocionale të këtij fenomeni ai ndoshta nuk e kupton, nuk e përjeton dot. Jeta e Mersoit aq sa na mëson edhe Kamy, është një jetë e komplikuar e ka një dyzim karakterial. Ka një dyzim të frikshëm. Nga njëra anë është një person që nuk I jep dot kuptim asnjë gjëje, nga ana tjetër ka këtë mosdorëzimin që vazhdon të luftojë në përditshmërinë e vetë, gjithsesi e di që gjërat në thelb nuk kanë asnjë kuptim. Ndoshta duhet vazhduar kjo luftë. Shpesh herë gjërat duket sikur nuk kanë atë kuptimin që ne presim, mirëpo, pse duhet dorëzuar njeriu në momentin kur nuk has asnjë kuptim.

Për çfarë na ndihmon filozofia sot. Na ndihmon të mos dorëzohemi?

Sot jetojmë në një epokë ku shumicën e gjërave jemi mësuar ti marrim si produkte të gatshme. Mendimi është shumë I rëndësishëm në këtë proces. Duhet të shtosh pyetjen herë pas here, se përse ti e do vërtet këtë gjë që do? Duke I pasur të gjitha gjërat e gatshme në këtë industri imazhi, ku kemi reklama pafund sot për çfarëdolloj produktesh që duam në jetë, ndoshta kemi arritur në atë fazën që çdo gjë mund të realizohet. Mirëpo filozofia edhe këtë e sheh si problem, pasi çfarë lloj njerëzimi do të ishte ai, që të gjitha gjërat I ka të realizuara. Ku do të ishte pastaj shqetësimi, pse duhet të mendonte njeriu…E kjo është një pyetje, e në fund të fundit filozofia është gjithmonë një pyetje. Nuk ka asnjëherë një përgjigje të saktë dhe absolute për fenomenet që ndodhin.

Si ishin studimet në Francë?

Studimet e mia në Bachelor i vazhdova për shkenca politike, ashtu ishte sistemi aso kohe, duhet të kapje pikët e caktuara për filozofinë, dhe unë vazhdova shkenca politike. Masteri ishte sërish për shkenca politike, ndërsa në doktoraturë tentova për një shkollë jashtë vendit. Në fakt saktësisht profili im studimor ishte Antropologji filozofike. Për studime unë kam qenë në Lin, e Parisin e kam njohur në mënyrë indirekte, pasi jeta ime e përditshme ishte në Lin e Parisin e kam njohur gjatë fundjavave. Si të gjithë të rinjtë, para se të shkosh në një vend që e ëndërron ti mendon se Parisi duhet të jetë vendi ku jeton filozofia, e ku shkon atje e sheh se përditshmëria është aq e rëndësishme sa ai është një qytet si gjithë të tjerët. Duhet të sigurosh njëherë gjërat e ekzistencës së përditshme pastaj të merresh me mendimin e shkollimin.

Si ishte kthimi pas kësaj njohje?

Sapo u ktheva në Shqipëri fillova të jap seminare në lëndën e shkencave politike. Ishte një kthim I vështirë, por nga ana tjetër profesioni I pedagogut është një ndër profesionet më të bukura. Ishte pasioni ai që më mbajti në Shqipëri, pasi kisha mundësi që pasionin tim për filozofinë ta përktheja në formën më aplikative . Unë tentova të aplikoj filozofinë dhe deri tani jam I kënaqur.

Filozofët duhet të kenë patjetër një raport me vetminë, të bashkëjetojnë me të?

Mënyra e saktë si do ta përkufizoja unë veten time është studiues i filozofisë. E ky është një rrugëtim I gjatë që njeriu e eksploron gjatë gjithë jetës së vetë. Ndoshta është mënyra sesi shkruajnë autorë të ndryshëm të filozofisë që të shtyjnë pak drejt vetmisë. Eshtë një proces i tëri, pasi ti lexon një mendim e ke nevojë ta përtypësh atë, ta rimendosh e ndoshta në fund bëhet pjesë e jotja. E ky është një proces që mund ta bësh vetëm në vetmi të plotë. Ndoshta stadi I fundit i këtij procesi mund të shoqërohet me një lloj solidariteti të plotë. Mirëpo është një proces që lind në vetmi, formohet në vetmi e në fund pastaj kur finalizohet ka nevojë për një komunitet të caktuar që të shkëmbesh ide e mendime.

Duket sikur filozofia është shkenca e vetme ku ti nuk ke frikë nga vetmia?

Unë besoj se një nga arsyet kryesore të njeriut në këtë botë është të jetë mirë me veten, dhe I plotë me veten. Pa e krijuar brenda vetes njeriu këtë plotësi, është e kotë ta kërkoj në sfera të tjera të shoqërisë. Seneka thotë që para se njerëzit të formojnë një sistem politik fillimisht duhet të dinë të menaxhojnë vetveten, pasi një demokraci perfekte lind nga qeverisja e vetes. Në momentin që vetja qeveriset aty e gjithë republika qeveriset. Mendoj që secili nga ne duhet të shtrojë disa pikëpyetje mbi mënyrën sesi ai e qeveris veten e vetë të përditshme. Nëse ai e ushqen me art, libra apo muzikë, se nga këto lindet dhe qeverisja e vetes pastaj. Nëse nuk e ushqen veten mirë, nuk mund të presësh që të tjerët të bëjnë mrekullira me veten tënde.

Ndryshon leximi me vite. Çfarë je duke lexuar tani?

Në periudhën e verës më pëlqen të shkëputem nga filozofia, e tani po lexoj letërsi.

Zgjedh autorë të zymtë si filozofia?

Ndodh kjo, se në qoftë se ti ke shumë vite që merresh me studimin e filozofisë, tashmë ke një optikë vëzhgimi që ka lidhje me filozofinë dhe çfarëdolloj libri apo tingulli që ti sheh, kuptohet që do e shohësh përmes optikës filozofike të të shikuarit të gjërave. Kohët e fundit jam duke lexuar Mishel Holebek , dhe librin e tij “Thërrmijat elimentare”. Libri është interesant sepse na tregon për krizat ekzistenciale të njeriut modern. Libri ka një përfundim të befasishëm sepse ti pret që personazhi që ka arritur të marrë simpatinë tënde në fund do të triumfojë, mirëpo nuk ndodh kështu. Libri ka një lloj gërshetimi midis fizikës kuantike dhe revolucionit seksual të 1968-ës në Francë. Thërrmijat elementare, quhet sepse fizika dhe aspekti I natyrës tek njeriu kanë një lidhje energjie. Të gjitha ato çfarë ne përjetojmë janë një kombinim energjie që ne na shtyn të mendojmë gjithë kohës në atë mënyrë. Ky është një interpretim sipas autorit. Unë mendoj se ka vend për tu riparë dhe kjo ideja e lirisë së shfrenuar, që na ka lënë 1968-ta që gjithçka që ishte e moralshme krejt papritur u bë herezi, duke qenë sa më shumë me trendin e kohës, pasi shoqëria modern i kërkon këto gjëra. Njeriu kërkohet më shumë nëse ka këtë shpirtin rinor e jo urtësinë siç e ka pasur në Greqinë e Lashtë. Besoj se ka vend këtu edhe për pyetje se përse ne e konsiderojmë sot lirinë absolute të individit si diçka që është totalisht e pranueshme, a mos vallë ka një pjesë dhe kjo liria absolute që ne kërkojmë ta kufizojmë?

Eshtë e shkuara filozofi?

Për aq kohë sa ne mendojmë mbi të shkuarën ne kemi ndërtuar një sistem mendimi që mund të quhet sistem filozofik. Unë besoj që për aq kohë sa ne kemi një mendim të caktuar mbi çfarëdolloj gjëje, mjafton që ky mendim të jetë I argumentuar, të ketë një pohim të ketë një ide në fund, dhe aty kemi të bëjmë me filozofinë. Mendoj se me të shkuarën ashtu si të gjitha pjesët e tjera të jetës sonë, e njohim përmes interpretimeve. Grekët e lashtë kanë pasur një ide për ta përkufizuar të shkuarën. Kanë qenë dy koncepte, koncepti i kozmosit që është koha lineare, pra është e shkuara e tashmja dhe e ardhmja, ndërkohë që është dhe një koncept tjetër që quhet Kajros. Kajrosi në fakt është e shkuara dhe e ardhmja që janë të gjitha brenda së tashmes. Pra, të tria kohët janë në këtë moment të së tashmes. Dhe e vetmja mënyrë që ne kemi për ti parë këto kohë është përmes së tashmes sonë, pasi ne nuk jemi asnjëherë neutral kur vëzhgojmë të shkuarën tonë.

A.Bardhyli

3 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)