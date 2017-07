Vlorë, humb kontrollin e motorit dhe përplaset me shtyllën, vdes 39-vjeçari

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur në Himarë. Një shtetas duke udhëtuar me motor tip “Hamer” me targë TR 440 H, ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me shtyllën anësore të rrugës.

Si pasojë, i dëmtuari është dërguar në Spitalin e Himarës në gjendje të rëndë shëndetësore, por për shkak të dëmtimeve të marra ka ndërruar jetë në spital.

Policia ka bërë identifikimin e personit dhe trupi i pajetë i përket shtetasit K.Sh., 39 vjeç, banues në Tiranë. Policia ka nisur hetimet për ngjarjen.

3 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)