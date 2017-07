Gumball 3000 sot në Tiranë, spektakël i 150 makinave sportive nga e gjithë bota 

Të gjithë të apasionuarit e makinave të garave sportive dhe të veçanta do kenë mundësi nesër që të shohin nga afër performancën e disa nga ekzemplarëve më të bukur të automobilzimit botëror. “Gumball 3000”, marka e suksesshme globale e rally-t rrugor, rikthehet në Shqipëri pas 10 vitesh për të sjellë në kryeqytetin shqiptar më shumë se 150 skuadra sportive me makinat e markave më të njohura botërore.

Tirana është zgjedhur si një nga stacionet e turit të “Gumball 3000”, e cila këtë vit ka itinerarin Riga-Ëashavë-Budapest-Dubrovnik-Tirana-Athinë dhe për të përfunduar në ishullin Mykonos të Greqisë. Makinat dhe skuadrat përkatëse që përfaqsojnë vende të ndryshme nga mbarë globi, do të vijnë nga Mali i Zi dhe do të mbërijnë në Tiranë në sheshin “Nënë Tereza” rreth orës 18, ku dhe do të japing një performancë për qytetarët e Tiranës. Ato do të largohen nga Tirana paraditen e së enjtes për të udhëtuar drejt Greqisë ku do të finalizojnë turin e tyre.

“Një perlë e fshehur. Shqipëria është vendi i disa prej rrugëve të makinave dhe peisazheve më mahnitëse në Europë, por duhet thënë që ka ndryshuar shumë që nga xhiroja jonë e fundit në vitin 2007. “Gumballers” do të performojnë në një aktivitet publik pa pagesë në zemër të Tiranës. Mos e humbisni rastin të bashkoheni me ne në këtë shfaqje spektakolare të makinave!”, thuhet në faqen zyrtare të “Gumball 3000” për ndalesën e tyre në Tiranë.

4 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)