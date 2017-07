KQZ rrëzon kërkesën e PDIU-së, Idrizi mbetet jashtë Kuvendit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rrëzuar ditën e sotme ankimimin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila kërkon administrimin e votave në Tiranë.

PDIU kërkoi mandatin e Shpëtim Idrizit, i cili për pak vota nuk arriti të bëhej deputet, duke bërë që mandati t’i kalonte Partisë Socialiste.

Përfaqësuesi ligjor i PDIU-së, Mesila Doda, tha se kësaj force politike i mungojnë rreth 50 mijë vota, çka do të thotë se PDIU ka një mandat në këtë zonë zgjedhore.

Doda theksoi në mbledhjen e KQZ-së se ky institucion duhet të administrojë çdo provë të materialeve zgjedhore.

Ndërkohë, përfaqësuesi i PS-së në KQZ, Eridian Salianji u shpreh se asnjë vëzhgues i PDIU-së, nuk ka shënuar kontestime në procesverbal.

Pavarësisht pretendimeve të PDIU-së, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rolin e një KZAZ-je të madhe për Tiranën, vendosi 7-0 të miratoje tabelën përfundimtare, ku rezulton se PDIU nuk e merr mandatin.

Pas rrëzimit të kërkesës së PDIU që të shtyhej me 48 orë shqyrtimi i rezultatit të Tiranës, ka reaguar edhe Mesila Doda.

Sipas saj, PDIU ka prova filmike që tregojnë sgtrembërim të vullnetit të zgjedhësve, duke tentuar rrëmbimin e mandatit të PDIU në tavolinë.

“PDIU i mungonin vetëm 36 vota për mbërritur në pragun prej 3% sipas të dhënave që kishte KQZ. Unë sot i solla 38 votat e vlefshme ndërkohë që kemi mbi 52 vota të vlefshme në 10% të materialeve të shikuara deri tani. Kërkësa jona për KQZ ishte shtyrja me 48 orë me qëllim që të bëhej kqyrja e të gjitha materialeve zgjedhore pasi materialet filmike janë pjesë e materialeve zgjedhore dhe do të duhet të ishin në dispozicion të KQZ pasi këtu bëhet fjalë për shtrembërimin e vullnetit të zgjedhësve.

Provat janë në tavolinë dhe materialet tregojnë se PDIU e ka kaluar këtë limit prej 12 470 vota që ka caktuar për qarkun e Tiranës”.

4 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)