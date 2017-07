Nesër në Tiranë panairi i makinave sportive ‘Gumball 3000’, policia: Ja rrugët që bllokohen

Policia e Tiranës ka bërë me dije planin e masave për mbarëvajtjes së trafikut në kuadër të panairit të automjeteve sportive Gumball 3000, aktivitet që do të zgjasë deri më datë 6 korrik.

“Për sigurimin e rendit Policia e Tiranës do të marri masa sigurie duke bllokuar segmentet rrugore: Nga ura e Bubqit – Lapidari Fushë Prezë – Rinas – Qaf Kashari, segment i cili do të jetë i bllokuar në të dyja senset e lëvizjes Mbikalimi Qaf Kashar – Autostrada Durrës Tiranë – Sheshi Shqiponja – Sheshi Rilindja, segment rrugorë i cili do të bllokohet vetëm në sensin e lëvizjes hyrës për në Tiranë.

Rruga e Durrësit – Shesh Banka – Rruga Ibrahim Rrugova – Rruga Myslym Shyri – Bulevardi Dëshmorët e Kombit, segment i cili do të jetë i bllokuar në të dyja senset e lëvizjes.

Segmentet e sipër përmendura do të jenë të bllokuara rreth orës 19:30 deri në përfundim të levizjes së mjeteve të këtij evenimenti në sheshin Nënë Tereza”, bën me dije policia.

Policia e Tiranës kërkon përdoruesve të mjeteve të bëjnë durim dhe të shmangin lëvizjet e pa nevojshme në këto segmente rrugore.

4 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)