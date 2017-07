Dielli është dobësuar: në dy vjet do të minimizojë ciklin e aktivitetit të tij

Dielli është dobësuar: në dy vjet do të minimizojë ciklin e aktivitetit...

Dielli po hyn në një cikël me aktivitet “të dobët”. Ky moment i jetës së yllit duhet të vijë gjatë këtyre dy viteve: ku bëhet fjalë për një fakt natyror, edhe pse shkencëtarët nuk janë të qartë se çfarë do të sjellë një gjë e tillë.

Ky dyshim ka dalë gjatë hulumtimi të publikuar nga “Royal Astronimical Society” në revistën Monthly Notices. Studimi i koordinuar nga Yvonne Elsworth, ka analizuar “melodinë” e prodhuar nga valët e presioni të brendshëm të diellit. Falë kësaj “muzike”, është dalë në përfundimin e statusit të aktivitetit magnetik të diellit.

Sipas Elsworth: -“Dielli është shumë i ngjashëm me një instrument muzikor, me përjashtim të faktit se notat e tij janë në një frekuencë shumë të ulët, rreth 100.000 herë më pak se ajo e notës ” Do “.” Ky studim u mundësua nga Solar Oscillations Network, një rrjet prej gjashtë teleskopëve të shpërndarë në vende të ndryshme. Është padyshim një moment i pazakontë për diellin, i cila në vitet e fundit ka ngushtuar fushën e tij magnetike dhe reduktuar shpejtësinë e rrotullimit të shtresave të tij të jashtme.

5 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)