Horoskopi – 5 korrik 2017

DASHI

Do të përfitoni nga dita e sotme për të bërë blerje e për të njohur persona të rinj. Në aspektin afektiv yjet ju sugjerojnë të tregoheni të kujdesshëm ndaj gjërave që partneri ka nevojë. Një këshillë: mos e frenoni fantazinë tuaj.

DEMI

Një mik do ju kërkojë ndihmë. Në ambientin e punës kjo periudhë do të jetë në favorin tuaj. Në aspektin afektiv partneri do ju propozojë diçka që nuk e prisni.

BINJAKET

Në ambientin e punës dikush do ju ndihmojë për të përmirësuar situatën tuaj ekonomike. Në aspektin afektiv do të jeni të disponueshëm e do të përpiqeni të kënaqni edhe kapriçot e partnerit.

GAFORRJA

Gjatë ditës së sotme do të mund të bëni projekte për të ardhmen tuaj. Në ambientin e punës nuk duhet të trembeni pasi shumë shpejt vlerat e meritat tuaja do të shpërblehen. Në aspektin afektiv do të dini të thoni fjalët e duhura në momentin e duhur.

LUANI

Do të jeni në ekuilibër sot. Në ambientin e punës do të ndjeni nevojën për të shprehur hapur gjykimin tuaj. Në aspektin afektiv do të keni mundësi të kaloni një mbrëmje të qetë së bashku me partnerin tuaj.

VIRGJERESHA

Lërini pas krahëve mendimet e jetojeni ditën e sotme me më shumë optimizëm e qetësi. Në aspektin afektiv do të bëheni pjesë e aventurave të cilat nuk do të mungojnë.

PESHORJA

Duhet të kontrolloni impulsivitetin tuaj për të mos e bërë mjaft të sikletshme ditën e sotme. Në ambientin e punës do ju duhet ti bëni ballë një të papriture. Në aspektin afektiv partneri do ju japë siguri dhe shumë dashuri.

AKREPI

Në ambientin e punës nuk duhet të tregoheni më tolerantë e të më disponueshëm me ata që ju rrethojnë. Në aspektin afektiv falë një njohje të re do të ndiheni mjaft të lumtur këtë periudhë.

SHIGJETARI

Do të merrni një ftesë cila do ju gëzojë pa masë, pasi do të jeni në shoqërinë e miqve tuaj të vjetër. Në ambientin e punës sforcimet tuaja do të shpërblehen. Në aspektin afektiv mos merrni vendime për të ardhmen nëse nuk jeni plotësisht të bindur.

BRICJAPI

Falë impenjimit tuaj do të arrini të jeni të suksesshëm në atë çka ju bëni. Në ambientin e punës do të gjeni argumente të vlefshme të cilat do të mirëpriten . Në aspektin afektiv yjet ju sugjerojnë të tregoheni më të ëmbël me partnerin.

UJORI

Shumë evente pozitive ju garantojnë një periudhë të lumtur e mjaft premtuese. Në ambientin e punës do të bëheni pjesë e mjaft iniciativave që do të ndërmarrin kolegët tuaj. Në aspektin afektiv do të ndiheni të përndjekur nga kurioziteti i madh i partnerit tuaj.

PESHQIT

Nëse keni vendosur të bëni një blerje të rëndësishme këtë periudhë, yjet ju sugjerojnë të llogarisni shpenzimet për të evituar surprizat. Në ambientin e punës mund të avanconi akoma më shumë. Në dashuri do të tregohet mjaft i ëmbël dhe i mirëkuptueshëm ndaj dëshirave tuaja.