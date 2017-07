Kryemadhi zgjidhet kryetare: Rama s’e blen dot heshtjen e LSI

Konventa Kombëtare Zgjedhore e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zgjodhi si kryetare me unanimitet të plotë zonjën Monika Kryemadhi. Me votim të hapur delegatët e Konventës, votuan me kartonët jeshilë në duar, pro kandidaturës së Kryemadhit, e cila vjen në këtë post dy muaj pasi bashkëshorti i saj Ilir Meta u zgjodh President. Petrit Vasili mbajti fare pak pozicionin e kryetarit, për t’u dorëhequr më tej pas zgjedhjeve të 25 qershorit, ndërsa propozoi Kryemadhin si pasuesen e tij.

Në fjalën e saj, Kryemadhi deklaroi se shqiptarët zgjodhën të bojkotojnë zgjedhjet. Ajo tha se LSI-në e pret një punë e madhe përpara që mbledh, e denoncon fakte. Kryetarja e re shprehu bindjen se LSI do të jetë një forcë udhëheqëse opozitare, e cila do e çojë për skrap qeverinë e krimit të organizuar dhe të vjedhjes së votave.

Kryemadhi i cilësoi votuesit e LSI si heronj që përballën shantazhet dhe kërcënimet, duke shtuar se kjo o jep forcë partisë që të jetë opozitë e fortë dhe e vërtetë deri në pikën e fundit. Ajo shtoi se Edi Rama me paratë e drogës mund të blejë opozitën e sotme, edhe ndonjë ndërkombëtarë, por heshtjen e LSI nuk do e blejë kurrë.

Ajo akuzoi për tjetërsim të mbi 20 mandatesh për të garantuar një pseudomazhorancë, siç e quajti Kryemadhi. Kryetarja e re e LSI dha fjalën e nderit jo si grua, as si burrë, por si nënë se nuk do të ndalet kurrë deri në zhdukjen e krimit dhe padrejtësive, qoftë dhe siç tha ajo edhe me koston e jetës së saj

5 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)