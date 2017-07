Vlorë, sekuestrohet një mjet lundrues dhe procedohet pronari

Policia ka sekuestruar në Vlorë një mjet lundrues dhe është proceduar penalisht pronari i mjetit, shtetasit Dh.B., 33 vjeç banues në Vlorë. Burimet zyrtare bëjnë me dije se rreth orës 10:20, në grykëderdhjen e lumit Vjosë, është konstatuar në anë te detit një mjet lundrues tip skaf plastik, pa mbishkrime, me gjatësi 8 m dhe gjerësi 2.8 m, me një motor të markës “Yamaha”, në zotërim të shtetasit Dh.B., i cili ka rezultuar se ka ndryshuar vendndodhjen.

Për shkak të pamundësisë së këqyrjes në vendin e ngjarjes, mjeti u shoqërua për në pikën e bllokimit të mjeteve lundruese në SPKM Triport, Vlorë, për veprime të mëtejshme hetimore. Materialet do t’i referohen Prokurorisë për veprën penale “Ndryshimi ose falsifikimi i karakteristikave të mjetit lundrues”, “Zhvendosja ose përdorimi i mjetit pa autorizim” dhe “Për regjistrimin, klasifikimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese me motor, me tonazh nën 20NT”, në ngarkim të shtetasit Dh.B.

5 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)