Hajdutët futen për të vjedhur, largohen pas britmave të të moshuarës

Dy persona të paidentifikuar futen në banesë e të moshuarës për të vjedhur, por fatmirësisht nuk kanë mundur që të marrin asgjë. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur në fshatin Mazhar, Vlorë, në banesën e shtetases M.D., 79 vjeçe. Kur hajdutët kanë hyrë në banesë, e moshuara ka dëgjuar zhurma.

E tmerruar ajo ka nisur që të kërkojnë ndihmë. Prej frikës, autorët janë larguar me shpejtësi, pa mundur që të marrin gjë në banesë. Ndërkohë, në shtëpinë e të moshuarës ka shkuar policia me shpresën se do të gjejë ndonjë provë që do të çonte në identifikimin e autorëve të ngjarjes. Ndaj tyre rëndon akuza e “Dhunimi i banesës”.

6 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)