Kavajë, plagoset me thikë 44-vjeçari; në pranga autori

Një plagosje me thikë ka ndodhur mesditën e së mërkurës në Kavajë. Sipas të dhënave, shtetasi A.M, vjeç 49, banues në Tiranë, dyshohet se në fshatin Kryemëdhenj, në një lokal ka goditur me thikë shtetasin A.B, 44 vjeç, banues në fshatin Synej.

I plagosuri është dërguar me urgjencë në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, thuhet se policia ka arrestuar autorin e krimit dhe në cilësinë e provës materiale iu sekuestrua thika.

6 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)