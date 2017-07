Shkëndija super, kualifikohet ndaj Dacias

Shkëndija e Tetovës është super. Skuadra e Qatip Osmanit u kualifikua në raundin e dytë të Europa League pasi triumfoi edhe në takimin e kthimit të turit të parë ndaj skuadrës moldave të Dacia Chisinau. Një tjetër fitore me goleadë e kuqezinjve tetovarë këtë herë në transfertë me rezultatin e thellë 4-0.

Shkëndija nuk e vuri asnjëherë në diskutim kualifikimin për më tej edhe pse përballë kishte një skuadër të fortë dhe që e humbi vetëm në një ndeshje shtesë ndaj Sherifit Tiraspolit titullin kampion në Moldavi. Shkëndija bëri ligjin edhe në kryeqytetin e Moldavisë Chisinau, duke imponuar ritmin e saj ndaj Dacias dhe duke hipotekuar shumë shpejtë kualifikimin që ishte pothuajse i arritur falë atij suksesi 3-0 në ndeshjen e parë të zhvilluar në Strumicë. 7-0 ishte rezultati i përgjithshëm i 180-minutave ndaj Dacias në favor të Shkëndijës që tashmë shikon me optimizëm nga turi i dytë dhe beson te një tjetër mrekulli me kuqezinjtë që ashtu si edhe sezonin e kaluar do të kërkojnë minimalisht të shkojnë deri në play-offin e Europa League.

Serinë e golave në transfertën moldave e hapi mesfushori Armend Alimi në minutën e 32, ndërsa përpara pushimit midis dy pjesëve braziliani Stenio Junior hipotekoi fitoren e miqve me golin e dytë, duke pasur parasysh edhe faktin që në minutën e 37-të, Dacia kishte ngelur me një lojtar më pak pas daljes me karton të kuq të Andronic. Pjesa e dytë nuk kishte më histori me Shkëndijën që realizoi edhe dy gola të tjerë në 10 minutat e fundit me Zejnulai dhe kapitenin Ferhan Hasani nga pika e bardhë e penalltisë për ta bërë akoma edhe më të thellë fitoren e kuqezinjve tetovarë.

6 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)