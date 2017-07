Burgu kthehet në muze

Neim Pasha nga Lopësi i Tepelenës i mbijetoi 21 viteve burgim dhe është përpjekur gjatë gjithë jetës të rrëfejë të vërtetën e të përndjekurve politikë gjatë viteve të diktaturës.

Megjithëse ai nuk ka qenë mes personave që vujatën dënimin në kampin famëkeq të përqëndrimit “Reparti 84”, ai ka takuar shumë prej të burgosurve që jetuan 6 vite tmerri në këtë kamp të vendosur përballë Tepelenës. I njohur edhe si “Aushvici” i Shqipërisë, kampi që grumbulloi rreth 5000 persona prej prillit të 1949 deri në mars të 1954 ishte simboli më i madh i terrorit edhe për popullsinë përreth.

“Çfarë ka qënë ky kamp? sa jetë njerëzish ka marrë, sa tortura? pse nuk bëhet diçka për këtë? U fol shumë në fillimet e demokracisë, se plagët e këtyre njerëzve do shëroheshin, se memoria do të zinte vendin që i takon duke bërë një memorial”, rrëfen Neim Pasha, ish i burgosur politik.

Myrdare Sadikaj jetoi 30 vjet në internim dhe rriti atje 4 fëmijë pas pushaktimit të të vjehrrit, ish komandat i Ballit Kombëtar për krahinën e Lopsit, arratisjes së kunatit dhe pas burgosjes dhe zhdukjes së të shoqit.

“Vjehrrin ma vranë, burrin ma morën, vija paraqitesha në fshat, prisja në radhë”, rrëfen Myrdare Sadikaj, ish e burgosur dhe internuar.

Në memorje të këtyre kujtimeve dhe ngjarjeve që tronditën Tepelenën e asaj periudhe bashkia e qytetit në bashkë punim me disa ministri dhe Autoritetin e Hapjes së Dosjeve kërkon të rindërtojë si muzeum këtë kamp.

“Në nder dhe kujtim të të gjithë atyre që kanë humbur jetën, veçanërisht 300 fëmijë, të krijohet ky lloj memoriali ku do të mbillen rreth 300 pemë. Jo vetëm do të jetë një vend pelegrinazhi për familjarët, që kanë jetuar, përjetuar vuajtjet e kësaj diktature, po dhe t’i shërbejë të gjithë të rinjve që nuk njihen me këtë pjesë të errët të historisë sonë”, thotë Aleksandër Toti, zëdhënës i bashkisë Tepelenë.

Ringritja e kampit për të risjellë kujtimin e mijëra familjeve kryesisht nga veriu i vendit që vuajtën punën e detyruar në prerje dhe transport druri për 6 vjet mendohet se do ta kthejë këtë vend në një prej objekteve më të vizituara të turizmit historik të zonës.



7 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)