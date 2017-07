Një angleze në kërkim të fijeve të arta

Ka qënë një dhuratë që I ka bërë I shoqi, disa vite më parë, kur shërbente në shërbimin diplomatik në Kosovë,e cila do të kthehej më pas në një pasion të gjatë kërkues për Elizabeth Gowing. Ishte një varëse e punuar me filigram. Gruaja e njohur për magjepsjen që ka nga Edit Durham këtë herë do të niste një tjetër kërkim, atë të filigramit, një traditë e vyer në kulturën shqiptare.

Udhëtimi i saj në kërkim të asaj cfarë fshihej përtej varëses nisi nga Prizreni, për të njohur gjurmët e një kulture që po shkon drejt zhdukjes. Të gjithë këtë kërkim ajo e ka sjellë në një libër, të quajtur “Fija e argjendtë; një rrugëtim në zejtarinë ballkanike”. Nën moderimin e shkrimtares Diana Çuli libri pati promovimin në ambientet e COD.

Në mjediset e bibliotekës, mes artistëve e mjeshtrave të fushës, përfaqësuesve të trupit diplomatik, organizatave ndërkombëtare, medias, shoqërisë civile, botuesve e studentëve të interesuar, autorja ndau përvojën e saj në kërkim të gjurmëve të filigranistëve shqiptarë dhe ballkanas.

Aktiviteti është i hapur për mediat. Autorja bashkëbisedoi me koleksionisten dhe studiuesen Linda Spahiu mbi artin e filigranit, si teknikë e vjetër e përpunimit të argjendit në trojet shqiptare e ballkanike, që nga nxjerrja nga toka, deri te realizimi i veprave me finesë artistike. Filigrani, si mjeshtëri e vjetër unike, shpaloset në vepër si sintezë e shprehjes së formave bashkëkohore të artit dhe njohjes prej brezave të rinj.

Në veprën “The Silver Thread, a journey through Balkan craftsmanship” (Fija e argjendtë; një rrugëtim në zejtarinë ballkanike) shpalosen histori që zënë fill nga minierat, te këngët danteske; nga çmimet e vjedhura në luftërat e viteve nëntëdhjetë, ku një fije e argjendtë përshkon historinë e Ballkanit. Elizabeth Gowing zbulon lidhjet e ndërlikuara në gadishull, nga lukset e vezirëve të Stambollit e nga shfaqja modeste e filigranit në malësitë shqiptare, te shkollat mbi argjendin të epokës jugosllave.

Gjatë këtij rrugëtimi, ajo viziton njerëzit që jetojnë nga nxjerrja e argjendit, mjeshtrat që realizojnë krijime të mahnitshme prej shkopinjve të materialeve të papërpunuara, mbledhësit e varfër që kanë shitur edhe shtëpitë e tyre, me qëllim që të ruajnë copëza të çmuara bizhuterish të rralla dhe një brez të ri grash kurajoze, që punojnë mrekulli të brishta e delikate me metale të forta, për të siguruar pavarësinë e tyre.

Elizabeth Gowing është autorja e Travels in Blood and Honey (Udhëtime në gjak e mjaltë); si të bëhesh bletërritës në Kosovë (Signal Books, 2011), Edith and I (Editi dhe unë); në gjurmët e Edith Durham (Elbow Publishing, 2013) dhe The Rubbish-Picker’s Wife (Gruaja e mbledhësit të plehrave); një miqësi e papritur në Kosovë (Elbow Publishing, 2015).

Ajo është gazetare e pavarur dhe kontribuese e rregullt e BBC Radio 4 From Our Own Correspondent. Gowing është përkthyese e disa librave nga shqipja në anglisht dhe bashkëthemeluese e shoqatës The Ideas Partnership, që punon në Kosovë për projekte të arsimit, mjedisit dhe trashëgimisë kulturore.

Në vitin 2016 ajo është vlerësuar nga Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, me çmimin “Nënë Tereza” për punë humanitare dhe në 2017 nga Kryeministrja e Britanisë së Madhe, Theresa May, me çmimin “Point of Light” për vullnetarizmin.

7 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)