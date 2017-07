Thaçi: Po punohet intensivisht për transformimin e FSK-së

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në ceremoninë e diplomimit të 61 rekrutëve të FSK-së nga komunitetet joshumicë, tha se po punohet intensivisht për ta përfunduar procesin e transformimit të FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës.

“Në përputhje me rekomandimet e rishikimit të sektorit të sigurisë, në koordinim të plotë me partnerët tanë strategjikë, po punojmë për ta përfunduar transformimin e FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovë, që nënkupton ndryshime të rëndësishme në mandatin, misionin dhe madhësinë e FSK-së. Askush në Kosovë në rajon apo edhe me gjerë nuk duhet të shqetësohet për ketë proces të natyrshme dhe të domosdoshëm. E them me bindje ketë sepse FSK-ja nuk dallon sot nga ushtritë e tjera”, tha Thaçi.

Thaçi deklaroi se FSK-ja ashtu sikur edhe institucionet e tjera do të jenë në shërbim të qytetarëve të Kosovës pa asnjë dallim.

Edhe Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Haki Demolli me këtë rast tha se diplomimi i 61 rekrutëve të rinj të FSK-së nga komunitetet joshuimicë është një hap shumë i rëndësishëm drejt realizimit të objektivave të FSK-së.

Mbi 10 për qind e përbërjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës janë nga komunitetet pakicë, përfshi pjesëtarë të komunitetit serb, boshnjak, rom, kroat e të tjerë.

FSK-ja është forcë shumë-etnike dhe aktualisht ka këtë përbërje të komuniteteve:

Komuniteti ashkali: 29 pjesëtarë ose 1.21%

Komuniteti boshnjak: 43 pjesëtarë ose 1.79%

Komuniteti kroat: 3 pjesëtarë ose 0.13%

Komuniteti egjiptian: 13 pjesëtarë ose 54%

Komuniteti goran: 2 pjesëtarë ose 0.08%

Komuniteti rom: 2 pjesëtarë ose 0.08%

Komuniteti serb: 45 pjesëtarë ose 1.88 %

Komuniteti turk: 49 pjesëtarë ose 2.04 %

Komuniteti maqedonas: 1 pjesëtar ose 0.04%

