U hoq si e sëmurë, por darkoi me Putinin; dënohet Ornella Mutti

Kohë të vështira për Ornella Mutti-n. Përveç problemeve familjare me vajzën, aktorja e njohur italiane është dënuar me kusht nga Gjykata e Apelit të Triestes me 6 muaj burg dhe 500 euro gjobë, pasi anuloi një spektakël në teatrin “Verdi” të Pordenones, duke u hequr si e sëmurë.

Në të njëjtën mbrëmje, bukuroshja veterane e ekraneve italiane u shfaq në një darkë bamirësie në Shën Petërsburg të organizuar nga presidenti rus, Vladimir Putin.

Vendimi i shkallës së parë të Gjykatës së Pordenones ka qenë edhe më i rëndë: 8 muaj burg dhe 600 euro gjobë për mashtrim dhe për korruptimin e një mjeku që lëshoi një raport mjekësor fals për të certifikuar problemin shëndetësor.

Siç raporton media italiane, Gjykata e Apelit ka pranuar tentativën për mashtrim të aktores dhe ka konfirmuar vendimin e gjykatës.

Dënimi me kusht ndaj saj, është subjekt i pagesës së një paradhënieje prej 30 mijë eurosh nga teatri “Verdi”.

Në 10 dhjetor 2010, Mutti duhet të interpretonte në teatrin “Verdi” të Pordenones, por për shkak të një problemi me zërin nuk u paraqit, duke dërguar në mënyrë korrekte raportin mjekësor që verifikonte gjendjen jo të mirë shëndetësore.

Megjithatë, në atë mbrëmje, aktorja shkoi në Shën Petërsburg të Rusisë në një darkë bamirësie së bashku me aktorin amerikan Kevin Costner dhe në shoqëri të presidentit rus Vladimir Putin.

