Mbyllet mes protestave të dhunshme Samiti i G-20

Takimi i 20 vendeve më të zhvilluara të botës u mbyll të shtunën në një atmosferë protestash të dhunshme dhe me Presidentin Donald Trump në qendër të vëmendjes.

Mes arritjeve të Trump, ishin një takim i ngrohtë me presidentin rus, Vladimir Putin, një marrëveshje për armëpushim të pjesshëm për Sirinë dhe një premtim për përshpejtimin e marrëveshjes tregtare me Britaninë.

Por komunikata përfundimtare e takimit nxori në pah qëndrimet e ndryshme me disa udhëheqës të 20-es për ndryshimin e klimës dhe një reagim ndaj perceptimit të tyre për politikën “Amerika e para” të presidentit Trump, që shihet gjerësisht si izolacioniste. Në deklaratën e tyre, udhëheqësit ranë dakord të “luftonin proteksionizmin”.

Në ditën e fundit të takimit, President Trump u takua me udhëheqësit e Britanisë, Indonezisë, Singaporit, Japonisë dhe Kinës.

Në një sesion për gratë sipërmarrëse, presidenti bëri një gjest pajtues ndaj organizatore së takimit të nivelit të lartë, kancelares gjermane Angela Merkel, ndoshta kritikja më e zëshme në takim ndaj politikave të Preisdentit Trump për tregëtinë dhe klimën.

Presidenti Trump e vlerësoi kancelaren Merkel për organizimin e takimit, me gjithë protestat e vazhdueshme dhe u përshkallëzuan në Hamburg dhe përfshinë djegien e makinave dhe plaçkitjen e bizneseve.

Takimi i fundit i ditës i Trump ishte me Presidentin kinez Xi Jinping, me të cilin ai pritej të trajtonte çështjen e vështirë të Koresë së Veriut. Trump ka kritikuar udhëheqjen kineze duke thënë se nuk e ka përdorur ndikimin tek Koreja e Veriut për ta bindur të heqë dorë nga provat me raketa.

Presidenti dhe delegacioni që e shoqëronte, u larguan nga Hamburgu menjëherë pas takimit me presidentin Xi.

8 korrik 2017 (Gazeta-Shqip.com)