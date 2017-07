Kukësi drejt Tiraspolit, Carioca mungon

Dita historike po afron. Të Mërkurën Kukësi do të debutojë në Uefa Champions League pasi në Tiraspol të Moldavisë, do të luajë ndeshjen e parë të turit të dytë ndaj Sherifit. Shorti deri diku u tregua bujar me kampionët e Shqipërisë të cilët për shkak se ishin në vazon e skuadrave jo favorite rrezikonin të peshkonin emra të medhenj të futbollit europian.

Me të drejtë trajneri Ernest Gjoka e cilësoi skuadrën moldave si të keqen më të vogël për Kukësin e tij. Kalimi i një turi në Champions është objektivi minimal i verilindorëve, kjo për vetë faktin se presidenti Safet Gjici i ka kërkuar skuadrës të sigurojë pjesëmarrjen në fazën e grupeve të Europa League. Një mision i vështirë por jo pamundur për këtë Kukës edhe pse problemet nuk mungojnë.

Skuadra ka më shumë se 2 javë që stërvitet me intesitet të plotë në Austri, por dhimbjet e kokës nuk mungojnë për trajnerin Gjoka kur mbeten vetëm pak ditë nga ndeshja e parë ndaj Sheriffit. Mesfushori brazilian Jean Carioca nuk po rikuperohet ende nga dëmtimi dhe me shumë gjasa nuk do të jetë i gatshëm për transfertën moldave. Carioca do të jetë një mungesë e madhe për Kukësin pasi në këto 2 sezone që ka qenë pjesë e verilindorëve, braziliani është ai që jep pasimin e fundit duke qenë frymëzuesi i aksioneve sulmuese të Kukësit.

Nga stoli do ta nisë ndeshjen edhe blerja e madhe e kësaj vere, izraeliti Siraj Naser i cili, nuk është përshtatur ende me skuadrën dhe për momentin nuk bën pjesë në skemat e Gjokës. Lajmi i mirë për trajnerin kryeqytetas është se Izair Emini ka lënë pas dëmtimin por ndaj Sherifit Gjoka do të luajë me vetëm një sulmues të mirfilltë dhe me shumë gjasa tetovari do ta nisë ndeshjen nga stoli.

Për të tentuar kualifikimin Kukësi duhet të bëjë një lojë të kujdesshme të mbrohet mirë dhe të kundërsulmojë rrezikshëm, 4-1-4-1 pritet të jetë skema e preferuar e Gjokës për këtë debutim historik në Champions. Porta do ti besohet sigurisht Kolicit, në mbrojtje në krahun e djathtë si gjithmonë do të jetë i vendosur kapiteni Hallaci ndërsa Shameti e spanjolli Serran do të formojnë dyshen e qëndrës me Rrumbullakun në të majtë. Besar Musolli do të bëjë rolin e digës përpara mbrojtjes ndërsa në mbështetje të tij do të jenë Zeqiri e Lena.

Nga krahët e mesfushës risia do të jetë Sindrit Guri i cili do të marrë vendin e Cariocës edhe pse roli i tij natyral në fushë është ai i qëndërsulmuesit. Ndërkohë që 11-shja do të plotësohet nga braziliani Elton Cale dhe kroati Pero Pejic. Sytë e të gjithë tifozëve të Kukësit do të jenë te golashënuesi më i mirë i sezonit të fundit të Superiores, pasi që Kukësi të tentojë kualifikimin në përballjen e dyfishtë ndaj Sherifit, duhen golat e Pejic-it.

9 korrik 20117 (gazeta-Shqip.com)