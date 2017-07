Poni ka publikuar këngën më të re me titull “Mon Amour”. Kjo këngë ka ardhur e realizuar edhe me videoklip. Në këtë video ajo është shfaqur tejet seksi. Poni, duket se këtë sezon do ta ketë tejet të ngarkuar.

Tekstin e këngës e ka shkruar 2 Step, ndërsa për klipin janë kujdesur MAX Production. Edhe në “Mon Amour”, përkthimi i së cilës në shqip i bie “Dashuria ime”, këngëtarja labe është shfaqur plot stil dhe elegancë.

9 korrik 17 (gazeta-Shqip.com)