Sektorët ku sipërmarrjet italiane kanë interes për Shqipërinë

Industria mekanike, kimike, farmaceutike, mjekësore, agrobiznesi, tekstile dhe veshje, ndërtimi, shërbimet inxhinierike, infrastrukturore, turizmi dhe arsimi janë disa nga sektorët që shihen me interes nga sipërmarrjet italiane. Elisa Scelsa, drejtoreshë e Zyrës Italiane të Tregtisë me Jashtë (ICE) në Tiranë thotë se këta sektorë mundësojnë integrimin në rrjetet ndërkombëtare. Ajo flet dhe për mundësitë e biznesit që do të kenë bizneset shqiptare gjatë forumit të biznesit që do të zhvillohet gjatë Samitit të Ballkanit Perëndimor në Trieste.

“Fushat e specializimit të kompanive që do të marrin pjesë në forum janë tre: infrastruktura, energjia e mjedisi dhe novacioni. Në të vërtetë këta janë sektorët në fokusin e procesit të Berlinit, i filluar në vitin 2014 me vullnetin e gjashtë vendeve anëtare të BE-së, duke përfshirë sigurisht Italinë, për të promovuar dhe për të inkurajuar integrimin më të madh ndërmjet shteteve të rajonit në perspektivën e anëtarësimit në BE. Në këtë kontekst, kohezioni ekonomik dhe tregu i vetëm janë të rëndësishme. Këto janë elemente mbi të cilat Europa po ashtu ka ndërtuar historinë e saj. Ndaj është e natyrshme që në kontekstin e ngjarjeve që do të shoqërojnë Samitin e katërt të Ballkanit, i kryesuar këtë vit nga Italia, një sesion t’i përkushtohet tërësisht biznesit dhe kompanive në sektorët kyç për zhvillimin e qëndrueshëm të përbashkët”, tha ajo.

9 korrik 17 (gazeta-Shqip.com)/Monitor