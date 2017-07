Vijojnë kërkimet për biznesmenin vlonjat dhe ndihmësin e tij

Edhe pse pas kërkimesh intensive nuk ka ende asnjë gjurmë nga dy personat e zhdukur që prej datës 3 korrik në det, burime policore bëjnë me dije se kërkimet për biznesmenin Adriano Jaho dhe ndihmësin e tij Ariseld Maze janë përqëndruar përgjatë vijës bregdetare të Durrësit por pa mundur të gjejnë gjurmë të tyre.

Denoncimi për zhdukjen u bq nga familjarët, të cilët u shprehën se ngjarja ka ndodhur pasi ata kishin nxjerrë në det një skap për ta provuar pas riparimit.

Djali i biznesmenit 58-vjeçar, pronar i një hoteli në Vlorë si dhe babai i ndihmësit të tij ngritën dyshime mbi atë që kishte ndodhur, ndërsa bënë thirrje për angazhim maskimal për gjetjen e të afërmve të tyre.

Fabjan Jaho: Natën fundit ka thënë që nxirrni karelin se skafi po merr ujë. Dhe kaq ka thënë. Çunat kanë vajtuar pas 1 orë dhe nuk është bërë i gjallë. Telefonat janë fikur. Njeriu në mes të korrikut të humbë anës detit nuk ka ndodhur ndonjëherë. I kërkojmë shtetit që të na thonë vetëm se janë mirë.

Përparim Maze: Do të marrim mjetin ta provojmë në Durrës dhe do të kthehemi brenda ditës. Që nga momenti që ikën nuk kanë ardhur më. Kemi bërë denoncimin si zotëria këtu. Nuk dimë gjë, nuk dimë ku të përplasemi.

Të dy burrat ishin te pasionuar pas peshkimit dhe njohjes të mirë të detit.

Ata dilnin shpesh për peshkim dhe në momentin e zhdukjes kanë qenë në një motoskaf me gjatësi 8 metra, me dy motorë dhe me dokumentacion te rregullt.

9 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)