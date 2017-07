Zyrtare, Rudiger me Chelsea deri në vitin 2022

Antonio Rudiger është zyrtarisht futbollist i Chelseat në Premier League. 24-vjecari ka nënshkruar një kontratë 5-vjecare që do ta mbajë të lidhur me klubin londinez deri në verë të vitit 2022.

Ish-mbrojtësi i Romës, i cili nën urdhrat e Antonio Contes do të mbajë veshur fanellën me numër 2, u shpreh për faqen e klubit që pret me padurim të takojë shokët e skuadrës dhe se ndihet krenar që është bërë pjesë e Chelseat. Futbollisti i kombëtares gjermane shtoi se ndihet i privilegjuar, pasi jo cdo futbollist e ka fatin për t’iu bashkuar një klubi të madh si Chelsea.

Ndërkohë Drejtori Teknik i “Bluve te Londres”, Michael Emenalo tha se Rudiger është ende i ri, por me shumë eksperiencë mbi supe si në nivel klubesh ashtu edhe me kombëtaren gjermane. Sipas drejtuesit të Chelseat blerja e re ka karakteristikat e duhura për ta rritur cilësisht skuadrën në fazën mbrojtëse. I lindur në Berlin Rudiger u formua si futbollist në akademinë e Dortmundit, para se të transferohej te Stuttgart, ku debutoi në moshën 18-vjecare kundër Borussias së Moenchengladbahut. Në vitin 2015 u transferua te Roma, fillimisht në formën e huazimit. Me verdhekuqtë është aktivizuar në 56 ndeshje për dy sezone si dhe ka shënuar 2 gola në Serinë A.

Që nga viti 2014 është pjesë e Gjermanisë, teksa mungoi gjatë Euro 2016 për arsye dëmtimi. Gjithsesi gjatë Kupës së Konfederatave rezultoi pika e fortë e skuadrës së Loëe në fazën mbrojtesë, vecanërisht në finalen ndaj Kilit që përfundoi me suksesin minimal të Gjermanisë.

9 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)