Aksident në Laç, një i vdekur dhe një i plagosur në gjendje të rëndë

Një aksident me pasojë vdekjen dhe plagosjen ka ndodhur gjatë ditës së sotme në Laç. Mësohet se aksidenti ka ndodhur rreth orës 17:45 , në dalje të qytetit Laç, në vendin e quajtur ” Gurra”.

Gjatë aksidentit janë përplasur një mjet tip Benz me drejtues shtetasin E.R., 32-vjeç, banues në Laç, me mjetin motor me drejtues shtetasin Sh.L., 67-vjeç dhe pasagjer në motor shtetasi Sh.L., 55-vjeç, të dy banues në Kurbin. Për pasojë ka humbur jetën drejtuesi i motorit si dhe është dëmtuar në gjendje të rëndë pasagjeri i cili është dërguar në spitalin e Traumës në Tiranë ku ndodhet nën kujdesin mjekësor.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Kurbin për sqarime të mëtejshme të rrethanave të ngjarjes. Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin, ndodhen në vendngjarje e po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit.

10 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)